В Новосибирской области у фермера, угрожавшего самосожжением, уничтожили весь скот — «Люди Байкала»

В селе Чернокурья Новосибирской области уничтожили скот на ферме местного жителя Петра Полежаева. Об этом сообщают местные жители. По их словам, утром 23 марта в село вновь прибыли силовики и ветеринары, после чего начался забой животных. Об этом пишут «Люди Байкала».

Накануне, 22 марта, Полежаев облился бензином и пригрозил поджечь себя, если его скот начнут уничтожать. Тогда работы временно остановили, а техника уехала. По словам очевидцев, его жена находилась в состоянии сильного стресса.

Ферма Полежаевых оставалась последней в селе, где скот еще был жив — в остальных хозяйствах животных уже ликвидировали. Местные жители собирались поддержать семью, однако, как сообщается, супруги в итоге отказались от сопротивления.

Знакомые семьи утверждают, что на фермеров могли оказывать давление — как со стороны властей, так и со стороны родственников.

Пётр Полежаев занимается сельским хозяйством более 35 лет. Ранее, 13 марта, у его брата в том же селе уничтожили более 160 коров и несколько десятков овец.