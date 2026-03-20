«Передайте Дональду, я согласен». Лукашенко заявил о подготовке «большой сделки» с США после переговоров с посланником Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о подготовке «большой сделки» с США после встречи со специальным посланником Джоном Коулом. По его словам, предложение поступило от имени Дональда Трампа и охватывает ряд вопросов, обсуждаемых на переговорах, пишет «Радио Свобода».

Лукашенко отметил, что согласился проработать соглашение. Он также заявил, что направил США предложения по урегулированию конфликта в Иране и подчеркнул, что обсуждаемая сделка касается не только темы политзаключенных, наличие которых в стране он отрицает.

По словам Лукашенко, в повестку переговоров входят вопросы работы посольств и обращения с ядерными материалами.

«Да, действительно, в ходе переговоров — это был третий или четвертый раунд — они предложили от имени Трампа заключить большую сделку, которая отражала бы ряд вопросов, стоящих на повестке наших переговоров. Что, я буду отказываться? Это важно для Беларуси, в том числе и для меня. Поэтому я сказал: “Я воспринимаю это как нормальное явление, передайте Дональду, что я согласен проработать эту большую сделку и подготовить ее”».

Накануне Коул сообщил, что США приняли решение снять санкции с двух белорусских банков, Министерства финансов, а также с калийных компаний «Беларуськалий», «Белорусская калийная компания» и «Агророзквит».

О смягчении санкций объявили после сообщения об освобождении в Беларуси 250 человек, которых правозащитники считают политзаключенными. При этом организация «Весна» ранее заявляла, что в стране остается более 1100 таких заключенных.

По словам Коула, США рассчитывают на освобождение всех политзаключенных до конца года. В этом случае Вашингтон может полностью отменить санкции, введенные после событий 2020 года.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) считают, что снятие санкций с Беларуси может косвенно поддержать экономику России и ее военные действия в Украине.