Компания «Эльгауголь» возит уголь по Охотскому морю на судах без ледового класса. Это создает угрозу загрязнений и мешает миграции китов

Компания «Эльгауголь», находящаяся под санкциями США, через компании-прокладки поставляет российский уголь в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Уголь вывозится по морю из портов Дальнего Востока с нарушением мер безопасности, что создает угрозу для местных экосистем. Это выяснилось из расследования организации «Арктида».
Российский уголь продается в Азию
Согласно таможенным данным за 2,5 месяца — с середины января по март 2025 года, — проанализированным «Арктидой» и The Insider, «Эльгауголь» почти 400 раз отправляла уголь в Китай, Вьетнам, Южную Корею, Тайвань и Индию на общую сумму больше $586 млн. Эти страны не вводили санкций на российский уголь, однако такие закупки делают их уязвимыми для вторичных санкций, тем более, что как минимум в 32 случаях расчеты за поставки угля проводились в долларах США.
Во всех случаях отправителем груза указано АО «Новый мир», зарегистрированное в башне «Федерация» в Москва-Сити. Согласно базе данных «Контур.Фокус», компания была поставлена на налоговый учет в октябре 2024 года. В июне 2024 года Минфин США ввел санкции против компаний «Эльгауголь» и «Порт Эльга», а также еще нескольких связанных с ними юридических лиц (что не помешало гендиректору «Эльгауголь» Александру Исаеву в 2025 году войти в список самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием $1,3 млрд).
Крупнейший покупатель эльгинского угля — гонконгская фирма HORIZON COMMODITIES TRADING LIMITED, получившая за 2,5 месяца 279 партий на сумму больше $512 млн. В феврале 2025-го на эту компанию пришлось 82,6% всего объема экспорта «Эльгауголь» — 4,1 млн тонн. Согласно данным из гонконгского реестра, директор этой фирмы — гражданка России Ирина Лебедева. Эта же женщина, как видно из утечек, в 2025 году работала начальником отдела в ООО «Трансметкокс», которое занимается торговлей твердым топливом. В том числе, по данным «Арктиды», оно занималось сбытом угля, добываемого крупнейшей в РФ «Сибирской угольной энергетической компанией» (также находится под санкциями США с 2024 года).
Суда с углем мешают миграции китов
Как выяснила «Арктида», проанализировав спутниковые снимки, порт Эльга, построенный в 2024 году, уже в первый весенне-зимний сезон в «тестовом» режиме работы стал крупным источником угольной пыли, оседающей на лед Охотского моря на расстоянии до двух километров от морского погрузочного фронта.
Однако загрязнение угольной пылью выглядит менее масштабной проблемой по сравнению с угрозой, которую судоходство в этом районе создает для популяций редких китообразных, в первую очередь — гренландского кита (Balaena mysticetus), внесенного в Красную книгу России.
Охотоморская популяция гренландского кита оценивается всего в 350 особей и, вероятно, является единственной в мире полностью изолированной (географически и генетически) популяцией этого вида. Летом, когда на море нет льда, киты перемещаются вдоль берега, иногда приближаясь к нему на 5–10 м, и заплывают в мелководные заливы и бухты. Малая глубина мешает охотиться главным естественным врагам китов — косаткам (на мелководье они просто не могут разогнаться для эффективных ударов). Зимой киты могут укрываться от косаток среди льдов, однако за последние 30 лет ледовый покров в Охотском море сократился на 12%. Шум и риск столкновений с судами, а также строительство погрузочно-разгрузочных терминалов, которые мешают перемещениям животных в прибрежной зоне, заставляет китов менять маршруты миграции и уходить на глубину, где они становятся уязвимы для косаток. Кроме того, подводный шум мешает китам общаться и искать партнеров.
Анализ маршрутов балкеров с декабря 2024 года по июль 2025-го показал, что судоходный коридор пересекает предполагаемые места зимовки гренландского кита в районе банки Кашеварова. Также судоходные маршруты пересекают две зоны, где наиболее часто встречаются редкие виды китов, например серый кит (Eschrichtius robustus), в середине XX века считавшийся полностью истребленным.
Опасные ледоколы
Еще одной потенциальной угрозой для экологии Охотского моря является использование руководством «Эльгаугля» судов, не подходящих для сложных навигационных условий. Не предназначенные для перехода через покрытые льдом водоемы балкеры могут застревать во льдах и получать повреждения, приводящие к загрязнению углем окружающей среды.
В частности, в декабре 2024 года руководство «Эльгаугля» несколько раз отправляло из Владивостока в Эльгу ничем не защищенные балкеры. На тот момент в этом районе уже действовало распоряжение капитана морского порта Ванино, предписывающее отправлять к порту Эльга только суда с ледовым усилением и в сопровождении ледоколов или буксиров с ледовым классом. В итоге 20 декабря балкер Xing Shun 76, проделавший уже две трети пути к Эльге и находившийся у северо-восточного побережья Сахалина, вынужден был развернуться и лечь на обратный курс.
Одновременно с этим из-за недостаточных мощностей порта Эльга в очереди на внешнем рейде застряли суда Xing Shun 56 и Xing Guang 68. С 26 декабря они оказались окружены сплоченными льдами и были вынуждены маневрировать среди дрейфующих с севера ледовых полей, смещаясь всё дальше от порта — на восток, к Шантарским островам. 29 декабря Эльгу покинул загрузившийся углем панамский балкер класса «хендимакс» Ace Win. На его место с помощью ледового буксира «Ашанти» был доставлен Xing Shun 56. Xing Guang 68 продолжал дрейфовать и в итоге 30 декабря вошел в пятикилометровую прибрежную зону о. Феклистова, которая является частью национального парка «Шантарские острова». Таким образом он нарушил режим охраны парка, который запрещает проход и стоянку сторонних судов вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест. В итоге в начале января с помощью того же буксира «Ашанти» судно было доставлено в Эльгу, при этом чудом не сев на мель: за время дрейфа танкер подошел к берегу на расстояние 150 м (при этом уже на расстоянии 300 м глубина насчитывала всего 10–20 м).
Согласно сервису Starboard Maritie Intelligence, упомянутые китайские суда не относятся к «теневому флоту» и не находятся под санкциям, однако в данных сервиса есть упоминания о проблемах со страхованием ответственности судовладельцев всех трех судов: страховки либо нет, либо данные о ней невозможно получить. Это означает, что в случае аварии ущерб не будет покрыт.
Авторы доклада обращают внимание, что необходимость в ледокольных проводках и использование балкеров с ледовым усилением в течение большой части года снижает доходность эльгинского угля. При вывозе угля через Эльгу приходится идти на риск, поскольку из-за удаленности района здесь отсутствуют силы и средства Морспасслужбы и других аварийно-спасательных формирований.