Компания «Эльгауголь» возит уголь по Охотскому морю на судах без ледового класса. Это создает угрозу загрязнений и мешает миграции китов

Охотоморская популяция гренландского кита оценивается всего в 350 особей и, вероятно, является единственной в мире полностью изолированной (географически и генетически) популяцией этого вида. Летом, когда на море нет льда, киты перемещаются вдоль берега, иногда приближаясь к нему на 5–10 м, и заплывают в мелководные заливы и бухты. Малая глубина мешает охотиться главным естественным врагам китов — косаткам (на мелководье они просто не могут разогнаться для эффективных ударов). Зимой киты могут укрываться от косаток среди льдов, однако за последние 30 лет ледовый покров в Охотском море сократился на 12%. Шум и риск столкновений с судами, а также строительство погрузочно-разгрузочных терминалов, которые мешают перемещениям животных в прибрежной зоне, заставляет китов менять маршруты миграции и уходить на глубину, где они становятся уязвимы для косаток. Кроме того, подводный шум мешает китам общаться и искать партнеров.

Анализ маршрутов балкеров с декабря 2024 года по июль 2025-го показал, что судоходный коридор пересекает предполагаемые места зимовки гренландского кита в районе банки Кашеварова. Также судоходные маршруты пересекают две зоны, где наиболее часто встречаются редкие виды китов, например серый кит (Eschrichtius robustus), в середине XX века считавшийся полностью истребленным.

Опасные ледоколы

Еще одной потенциальной угрозой для экологии Охотского моря является использование руководством «Эльгаугля» судов, не подходящих для сложных навигационных условий. Не предназначенные для перехода через покрытые льдом водоемы балкеры могут застревать во льдах и получать повреждения, приводящие к загрязнению углем окружающей среды.

В частности, в декабре 2024 года руководство «Эльгаугля» несколько раз отправляло из Владивостока в Эльгу ничем не защищенные балкеры. На тот момент в этом районе уже действовало распоряжение капитана морского порта Ванино, предписывающее отправлять к порту Эльга только суда с ледовым усилением и в сопровождении ледоколов или буксиров с ледовым классом. В итоге 20 декабря балкер Xing Shun 76, проделавший уже две трети пути к Эльге и находившийся у северо-восточного побережья Сахалина, вынужден был развернуться и лечь на обратный курс.

Одновременно с этим из-за недостаточных мощностей порта Эльга в очереди на внешнем рейде застряли суда Xing Shun 56 и Xing Guang 68. С 26 декабря они оказались окружены сплоченными льдами и были вынуждены маневрировать среди дрейфующих с севера ледовых полей, смещаясь всё дальше от порта — на восток, к Шантарским островам. 29 декабря Эльгу покинул загрузившийся углем панамский балкер класса «хендимакс» Ace Win. На его место с помощью ледового буксира «Ашанти» был доставлен Xing Shun 56. Xing Guang 68 продолжал дрейфовать и в итоге 30 декабря вошел в пятикилометровую прибрежную зону о. Феклистова, которая является частью национального парка «Шантарские острова». Таким образом он нарушил режим охраны парка, который запрещает проход и стоянку сторонних судов вне водных путей общего пользования и специально предусмотренных для этого мест. В итоге в начале января с помощью того же буксира «Ашанти» судно было доставлено в Эльгу, при этом чудом не сев на мель: за время дрейфа танкер подошел к берегу на расстояние 150 м (при этом уже на расстоянии 300 м глубина насчитывала всего 10–20 м).

Согласно сервису Starboard Maritie Intelligence, упомянутые китайские суда не относятся к «теневому флоту» и не находятся под санкциям, однако в данных сервиса есть упоминания о проблемах со страхованием ответственности судовладельцев всех трех судов: страховки либо нет, либо данные о ней невозможно получить. Это означает, что в случае аварии ущерб не будет покрыт.

Авторы доклада обращают внимание, что необходимость в ледокольных проводках и использование балкеров с ледовым усилением в течение большой части года снижает доходность эльгинского угля. При вывозе угля через Эльгу приходится идти на риск, поскольку из-за удаленности района здесь отсутствуют силы и средства Морспасслужбы и других аварийно-спасательных формирований.