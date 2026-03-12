Доходы России от экспорта нефти в феврале упали до минимума с начала войны в Украине — отчет МЭА

Доходы Москвы от экспорта нефти в феврале 2026 года составили $9,5 млрд. Об этом говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Forbes. Этот показатель обновил минимум с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, заметил The Bell.

По сравнению с январем доходы от нефтяного экспорта в феврале упали на $1,5 млрд. Год к году показатель тоже ухудшился: в феврале 2025-го доходы были на $4 млрд выше.

The Bell пишет, что это минимум с начала войны России в Украине. Общий объем экспорта в прошлом месяце тоже снизился на 850 тысяч баррелей в сутки — до 6,6 млн, — что, по оценкам МЭА, тоже стало рекордно низким уровнем с 2022 года.

Среди ключевых причин таких показателей эксперты МЭА называют дисконты на российскую нефть из-за санкций, повреждения инфраструктуры при налетах украинских беспилотников, остановку поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию, а также сокращение экспорта в Индию, которая на протяжении долгого времени была основным покупателем российской нефти.

На стоимость российской нефти, однако, уже оказала серьезное влияние война на Ближнем Востоке. Так, с 27 февраля по 10 марта цена на нефть марки Urals выросла на $17,35, до $58,29 за баррель, отмечает Forbes. Сокращение добычи нефти странами Персидского залива может повысить спрос на российскую. Так уже случилось с Индией: на прошлой неделе США временно разрешили индийским НПЗ закупать российскую нефть, а затем в Минфине страны допустили последующее смягчение санкций для энергоносителей из России.

Финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) также соглашается, что послабление санкций и спрос на российскую нефть могут отразиться на дисконте на нее и сыграть России на руку.

CREA называет Китай главным покупателем российской нефти в феврале. Следом идут Турция и Индия. Хотя, по данным центра, импорт российской нефти в Индию в феврале сократился на 19%, Россия по-прежнему остается ее крупнейшим поставщиком, обеспечивая примерно 20% от общего объема поставок. На долю Китая пришлось 52% экспортной выручки России в фервале — примерно 5,7 млрд евро.

CREA также приводит относительные значения изменений российского экспорта. Однако они не подтверждают данные МЭА. По данным финского Центра, в феврале 2026 года ежемесячные доходы России от экспорта сырой нефти, напротив, выросли на 13% по сравнению с предыдущим месяцем. CREA также уточняет, что общий экспорт сырья принес Москве на 13% больше доходов, чем в январе, — примерно 492 млн евро в день. Объемы общего экспорта в феврале увеличились незначительно, на 1% по сравнению с январем.

