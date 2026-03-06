Трейдеры не могут вывезти золото из Дубая из-за войны и продают его со скидкой 30% — Bloomberg

Из-за войны на Ближнем Востоке золото в Дубае продают со скидкой до $30 за унцию к лондонскому стандарту: трейдеры предпочитают сбрасывать запасы, лишь бы не платить за хранение и обслуживание позиций в условиях фактически остановившегося авиасообщения, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных участников рынка.

Воздушное пространство ОАЭ частично закрыто после ракетных ударов Ирана в ответ на американо-израильскую военную операцию. Как отмечается, золото традиционно перевозится в грузовых отсеках пассажирских самолетов, однако покупатели массово отказываются от новых заказов из-за заоблачных расходов на страховку и фрахт без гарантии срока доставки. По состоянию на пятницу значительная часть партий оставалась заблокированной, хотя с середины недели часть слитков всё же удалось загрузить на вылетающие из Дубая рейсы.

ОАЭ — второй по величине экспортер золота в мире. В 2024 году страна импортировала 1 392 тонны металла на сумму свыше $100 млрд — Дубай служит узловым центром для переработки африканского золота и транзита партий из Швейцарии, Великобритании и ряда африканских стран покупателям по всей Азии. Перевозить слитки наземным маршрутом в соседние Саудовскую Аравию или Оман логистические компании не готовы — сухопутные границы создают слишком много рисков и юридических сложностей.

Главным пострадавшим рискует оказаться Индия — крупнейший получатель дубайского золота. Глава исследовательского отдела одного из крупнейших индийских золотых дилеров Augmont Enterprises Рениша Чайнани заявила:

«Несколько грузовых партий задержаны или заморожены, что порождает краткосрочный дефицит физического металла на рынке».

Впрочем, по словам эксперта Metals Focus по Южной Азии Чирага Шета, Индия пока способна выдержать паузу — краткосрочный спрос невысок, а январские импортные запасы еще не исчерпаны. Тем не менее, добавил он, если ситуация затянется на несколько месяцев, проблемы неизбежны. Параллельно индийский аффинажный завод MMTC-PAMP сообщил о перебоях в поставках доре — полуочищенных слитков с рудников: около 10% сырья предприятие получало с ближневосточного месторождения, а логистические издержки по новым контрактам с альтернативными поставщиками выросли на 60–70% с начала войны. Спотовая цена золота с начала года выросла почти на 20%, превысив $5 тысяч за унцию, однако на этой неделе металл находился под давлением из-за укрепления доллара.

Ракетные удары Ирана по странам Персидского залива были начаты в ответ на американо-израильскую операцию «Эпическая ярость». В ОАЭ продолжаются удары по Дубаю и Абу-Даби. В первые дни войны сообщалось, что крупнейший в мире по пассажиропотоку аэропорт Дубая приостановил прием и отправку рейсов.

