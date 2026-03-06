Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции». Ранее он «соглашался на переговоры», а потом говорил, что для этого «поздно»

Президент США Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана капитулировать. В своей социальной сети Truth Social он написал:

«Соглашения с Ираном не будет — кроме как на условиях безоговорочной капитуляции!»

После этого, по словам Трампа, Вашингтон и его союзники готовы помочь Ирану восстановиться и построить сильную экономику под руководством «великих и приемлемых лидеров». Завершил он пост лозунгом в своем фирменном стиле: «Сделаем Иран снова великим!» (MIGA)

Нынешняя позиция Трампа кардинально расходится с той, что он занимал всего несколькими днями ранее. В начале войны в интервью The Atlantic он уверял, что иранское руководство само запросило диалог и он дал на это согласие. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани немедленно опроверг саму идею переговоров, заявив в Twitter (X), что Тегеран не намерен ни с кем из американцев ни о чем договариваться. Сразу же после этого Трамп написал, что для переговоров «слишком поздно».

Как писал Atlantic, Трамп продолжает делать ставку на внутреннее давление на иранский режим. Он записал видеообращение с призывом к иранцам подняться против власти после завершения бомбардировок, объяснив уверенность в неизбежности перемен в Иране уличными праздниками в иранских городах и акциями поддержки в среде диаспоры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Издание при этом оговаривалось, что одновременно в ряде мест прошли массовые антивоенные выступления.

Совместная американо-израильская операция против Ирана началась утром 28 февраля. Трамп уверяет, что она не скажется на рейтингах республиканцев перед промежуточными выборами и окажет меньшее, чем ожидалось, влияние на нефтяной рынок. В то же время власти Катара считают, что в ближайшее время страны Персидского залива могут прекратить экспорт энергоресурсов, если США и Израиль не остановят войну против Ирана, а Bloomberg предупреждает, что нарушение логистики поставок удобрений из-за войны вызовет кризис в мировой продовольственной сфере.

