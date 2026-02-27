Основателя пропагандистского издания Readovka задержали по делу о мошенничестве

Бывшего главного редактора и основателя Z-издания Readovka Алексея Костылева задержали по делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет РБК, а также возглавляемый Костылевым проект «Русская жизнь».

Задержание произошло еще позавчера, 25 февраля. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ — до 10 лет лишения свободы).

На пятницу, 27 февраля, назначено заседание по избранию ему меры пресечения. Следствие, как пишет РБК, просит отправить Костылева в СИЗО.

Обновлено 14:05. Readovka позднее выпустила официальное заявление, связанное с задержанием своего бывшего владельца. В нем утверждается, что уголовное дело «не связано с издательским бизнесом и деятельностью наших информационных ресурсов»:

«В данный момент руководство холдинга „Ридовка“ оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела».

Издание Readovka начало свою работу в 2014 году. Сейчас у Telegram-канала издания более 2 млн подписчиков. Readovka (иногда упоминяется просто как «Ридовка») входит в «сетку» каналов АНО «Диалог», которая должна была заниматься развитием обратной связи с россиянами, а на деле занималась прокремлевской пропагандой.

С начала полномасштабного вторжения в Украину издание занимает явную пророссийскую позицию. Например, на фоне «частичной мобилизации» сентября 2022 года Readovka показывала интервью с «простым москвичом, который хочет воевать», который оказался сотрудником RT. Она также участвовала в распространении фейковых видео о якобы преступлениях украинских военных — например, ролика с логотипом Би-Би-Си в апреле 2022-го, в котором утверждалось, что за ракетным ударом по вокзалу Краматорска стоит Украина.