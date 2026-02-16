Сверхдержалкий: стремясь на равных поделить мир с США, Путин на деле вынужден лишь постоянно идти на уступки

Путин куда расчетливее Трампа, но тоже способен повышать ставки своей риторикой. Объявляя о вторжении в Украину в феврале 2022 года, он пригрозил тем, кто «попытается помешать России со стороны», что «ответ будет незамедлительным» и «приведет к таким последствиям, с которыми те не сталкивались».

Безотносительно личных качеств Путина и Трампа, существуют зоны, в которых интересы США и России неизбежно пересекаются. Одна из них — Арктика. Регион не упоминается в Стратегии нацбезопасности США, но фигурирует в Стратегии национальной обороны: в разделе «Родина и полушарие» говорится, что Пентагон «предоставит президенту реалистичные варианты действий для обеспечения военного и торгового доступа США к ключевым территориям от Арктики до Южной Америки, особенно к Гренландии».

Тем временем Путин наращивает присутствие России в Арктике — там она добывает значительную часть своей нефти и газа. Он позиционирует Москву как одного из ключевых участников политической дискуссии вокруг региона, приняв в прошлом году Международный арктический форум.

Импульсивные действия Трампа часто расходятся с заявленным им внешнеполитическим курсом «Америка прежде всего», что порой затрагивает и российские интересы. Так, Кремль активно поддерживал режим Башара Асада в Сирии, не в последнюю очередь потому, что наличие военной базы в Тартусе обеспечивало ему единственный прямой выход к Средиземному морю. Теперь будущее российского объекта под вопросом, поскольку Вашингтон склоняется к поддержке временного правительства Ахмада аш-Шараа. Как разрешится эта ситуация — предсказать невозможно.

Китайский фактор

Есть и еще один фактор, который нельзя игнорировать: Китайская Народная Республика. Если Россия — загадка, то Китай, по известному выражению, «непостижим» в принципе. Западным наблюдателям трудно в полной мере понять культуру, которая развивалась практически обособленно и опирается на собственные тысячелетние традиции государственного управления и бюрократии.

Нельзя игнорировать и радикальную трансформацию, которую китайское государство прошло за время жизни лишь одного поколения. В этом году КНР и Коммунистическая партия Китая отмечают 77-ю годовщину существования: они появились позже, чем НАТО. За 25 лет правления коммунистов население Китая почти удвоилось — с 550 млн до 900 млн человек. После 1978 года «экономическое чудо» Дэн Сяопина способствовало стремительной модернизации страны.

Сегодня Китай — это вторая экономика мира, ее масштаб составляет примерно две трети от американской. В 1987 году, когда вышла «вторая после Библии любимая книга» Дональда Трампа «Искусство заключать сделки» (к написанию которой тот не имел никакого отношения, хотя его имя и указано на обложке), китайская экономика занимала восьмое место в мире, составляя менее 2% глобального ВВП.

Как Китай вписывается в российско-американские отношения? Короткий ответ — «с трудом», и именно такого положения и добивается КНР. В мае 2024 года Владимир Путин посетил Пекин, где вместе с Си Цзиньпином подписал «Заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху». Документ согласовывал позиции России и Китая по экономическим, технологическим и политическим вопросам, а также обеспечивал Москве ценный канал торговли и источник ресурсов.