Жители Швейцарии на референдуме 29 ноября поддержали поправки к закону о военных материалах, смягчающие ограничения на экспорт и реэкспорт вооружений. Согласно итоговым данным Федерального статистического управления страны, за изменения проголосовали 54,3% участников референдума, сообщает швейцарская радиостанция Neo1.

Поправки позволят Швейцарии поставлять вооружения 36 государствам-партнерам, в том числе в случае их участия в вооруженных конфликтах, при условии соблюдения международного права и обязательств страны по сохранению нейтралитета. Как отмечает швейцарская общественная телерадиокомпания SRF, в число этих государств входят все страны ЕС, США, Великобритания, Канада, Австралия и Япония.

Кроме того, от покупателей швейцарского оружия больше не будут в обязательном порядке требовать подписания документа, запрещающего его передачу третьим странам без согласия Берна. При этом ранее принятые обязательства о запрете реэкспорта сохранят силу. Как разъясняет Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO), прямые поставки вооружений в Украину останутся запрещенными, однако в будущем их реэкспорт будет возможен, если страна-покупатель при закупке оружия не принимала на себя обязательств о запрете его дальнейшей передачи.

Швейцарский парламент одобрил поправки в декабре 2025 года на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Европе после полномасштабного вторжения России в Украину. За смягчение ограничений выступали правительство и представители оборонной промышленности. Европейские страны стали отказываться от закупок швейцарского оружия из-за риска того, что в случае войны Швейцария заблокирует поставки боеприпасов и запчастей к нему.

Проведения референдума добились противники поправок, в числе которых Социал-демократическая и Зеленая партии, а также ряд неправительственных организаций, включая Amnesty International и Caritas. Они считают, что ослабление контроля за реэкспортом увеличит риск попадания швейцарского оружия в зоны вооруженных конфликтов и поставит под угрозу репутацию Швейцарии как нейтрального государства.

После начала полномасштабной войны России против Украины Швейцария неоднократно блокировала передачу Киеву вооружений, ранее закупленных европейскими странами. В частности, в 2022 году Швейцария отказалась разрешить Дании передать Украине 22 бронемашины Piranha III.

При этом швейцарские боеприпасы продолжают попадать в Россию, несмотря на действующий с 2014 года запрет на их поставки в РФ. В ноябре 2026 года швейцарская газета NZZ am Sonntag выяснила, что с начала полномасштабного вторжения Россия получила не менее 110 тысяч высокоточных патронов швейцарского производства. The Insider установил получателей этих боеприпасов в России.