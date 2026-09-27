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Новости

В Швейцарии 70% избирателей отвергли ужесточение нейтралитета, которое ограничило бы санкции против России

The Insider
Фото: AnewZ

Фото: AnewZ

Жители Швейцарии на референдуме отвергли инициативу, которая предлагала закрепить в Конституции более жесткое понимание нейтралитета. В случае ее принятия была бы существенно ограничена возможность страны самостоятельно вводить санкции против государств, участвующих в войнах. Против инициативы проголосовали 70,15% участников референдума, следует из опубликованных результатов. Ее не поддержал ни один кантон.

Инициатива «За сохранение швейцарского нейтралитета» предусматривала закрепление в Конституции принципа «вечного и вооруженного нейтралитета». Швейцарии предлагалось запретить вступать в военные и оборонные союзы, сотрудничать с ними, кроме случаев нападения на страну или непосредственной угрозы такого нападения, а также участвовать в войнах между третьими странами. Отдельный пункт запрещал вводить экономические или дипломатические санкции против воюющего государства, если они не приняты ООН.

Вопрос о санкциях стал одной из центральных тем кампании. После полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году Швейцария присоединилась к большинству санкций Евросоюза против России. Именно это решение стало одним из поводов для инициативы: ее сторонники утверждали, что присоединение к европейским ограничениям несовместимо с нейтральным статусом страны. Российские власти также неоднократно критиковали Берн за санкции.

Инициативу продвигала организация Pro Suisse при поддержке право-популистской Швейцарской народной партии (SVP). Федеральный совет и парламент выступали против нее, заявляя, что существующая модель нейтралитета позволяет стране сохранять независимость и одновременно реагировать на нарушения международного права. Все крупные партии, кроме SVP, также рекомендовали голосовать против.

Швейцарское издание SWI отмечает, что война России против Украины заметно изменила дискуссию о нейтралитете в стране. Политолог Лукас Голдер из gfs.bern после референдума заявил, что его результат — это не высказывание против нейтралитета, а голосование за санкции и против России.

Одновременно швейцарцы отвергли вторую вынесенную на референдум инициативу — о продовольственной безопасности. Она предполагала, в частности, увеличение доли продуктов, произведенных внутри страны, и стимулирование потребления растительной пищи.

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Публикация:«В Швейцарии 70% избирателей отвергли ужесточение нейтралитета, которое ограничило бы санкции против России»

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