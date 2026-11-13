FT: Закон против наемников мешает швейцарским оборонным компаниям обучать иностранных военных и обслуживать военную технику

Швейцарские оборонные и технологические компании жалуются, что закон о частных охранных услугах за рубежом тормозит развитие отрасли, пишет Financial Times. Закон приняли в 2015 году, чтобы не пустить в страну частные военные компании вроде Blackwater. Теперь же, по словам представителей отрасли, он мешает обычной работе — монтажу и обслуживанию военной техники, обучению иностранных военных.

Особенно бизнес недоволен тем, что закон действует и для зарубежных «дочек», которыми управляют из Швейцарии. Поэтому перевод сотрудников за границу от ограничений не спасает, и некоторые компании думают о переносе штаб-квартир. Член советов директоров нескольких оборонных фирм Петер Хубер рассказал, что на его глазах швейцарская компания из-за этих правил проиграла французскому конкуренту контракт дороже 5 млн швейцарских франков. Директор отраслевой ассоциации Swissmem Штефан Брупбахер сказал, что закон — «это абсолютная катастрофа».

В МИД Швейцарии ответили, что парламент намеренно включил в закон широкий круг услуг, в том числе услуги подконтрольных Швейцарии компаний за границей. Прежде чем браться за такую работу, компания обязана уведомить власти. Те могут назначить дополнительную проверку или запретить работу. По данным министерства, поправки 2021 года сократили число таких уведомлений с 334 в 2020 году до 33 в 2022-м. После вторжения России в Украину их снова становится больше — в 2025 году было уже 60.

Швейцарские оборонные компании борются и со строгими правилами экспорта оружия. По их словам, эти правила вынуждают бизнес уходить за границу. 29 ноября жители страны решат на референдуме, смягчать ли ограничения на продажу оружия воюющим странам.

В сентябре швейцарцы на референдуме отвергли инициативу закрепить в конституции «вечный и вооруженный нейтралитет». Если бы ее приняли, страна не смогла бы вводить санкции против воюющих государств без решения ООН. Против проголосовали 70,15% участников — и ни в одном кантоне инициатива не получила поддержки.