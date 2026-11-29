Жители Санкт-Петербурга начали жаловаться на отсутствие бензина на заправках. «Фонтанка» публикует сообщения читателей, которые рассказывают, как ездят по городу в поисках топлива.

«По городу на многих заправках „Лукойла“ нет бензина, только дизель. Проехал уже пять заправок, но так и не заправился. Катаюсь по городу», — рассказал один из читателей издания.

В начале ноября АЗС «Роснефти» установили лимиты на продажу топлива: 30 литров бензина АИ-92 и АИ-95 и 50 литров дизеля в одни руки. Тогда же губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что власти региона рекомендовали топливным компаниям отпускать топливо, соблюдая такой же лимит — 30 литров бензина, 50 литров дизеля.

Летом текущего года практически во всех регионах России наблюдался дефицит топлива, вызванный непрерывными атаками украинских дронов на нефтеперерабатывающие предприятия. В августе ситуация с бензином в Петербурге и Ленобласти улучшилась, часть АЗС сняла лимиты. 30 августа БПЛА атаковали НПЗ «КИНЕФ», после чего он приостанавливал работу. Дрозденко признал, что начавшаяся в сентябре новая волна дефицита связана с новыми атаками на НПЗ.