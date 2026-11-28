ВСУ в поисках альтернатив американской системе спутниковой связи Starlink обратились к израильской HiSKY. Ее использовали в том числе при ударах по Крымскому мосту, узнала газета The Wall Street Journal.

Израильской системой HiSKY были оснащены некоторые из боеприпасов, которые использовались в атаке на Крымский мост на прошлой неделе.

HiSKY, в отличие от Starlink, работает над территорией России. Украинские операторы беспилотников, по словам источников издания, использовали ее, чтобы искать российские пусковые установки баллистических ракет.

В то же время WSJ отмечает, что израильская система требует более высокого уровня технической подготовки по сравнению с простыми в использовании терминалами Starlink. Это означает, что, скорее всего, ВСУ будут использовать ее только для особо важных миссий, а не в рутинных операциях.

Крымский мост попал под атаку ВСУ на прошлой неделе трижды: 16, 17 и 19 ноября. В результате атаки в ночь на 17-е число арка автомобильной части моста обрушилась в воду. В субботу, 28 ноября, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о начале восстановительных работ. Сколько они продлятся, неизвестно.

Как ранее выяснил The Insider, необходимой технической информацией для успешной атаки Киев обладал еще в прошлом году. Операцию пришлось отложить. Подробнее читайте в материале по ссылке.

Поиск аналогов Starlink (а точнее, его военной версии Starshield) для Украины стал особенно актуален этой осенью после возникших ограничений в его работе. Ограничения работы Starshield впервые возникли в Украине в середине октября. Терминалы связи на украинских дронах стали терять связь при скорости свыше 161 км/ч, что срывало ряд военных миссий и усложняло перехват российских «Шахедов». 12 ноября президент Владимир Зеленский снова сообщил об ограничениях.

Американская сторона — президент Дональд Трамп и основатель SpaceX Илон Маск — предоставила противоречивые заявления о происходящем. Причины сбоев до сих пор неизвестны.