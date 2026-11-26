В Тирасполе 19 ноября нашли мертвым 43-летнего сержанта Оперативной группы российских войск (ОГРВ) Сергея Воронкова. Российское командование пришло к выводу, что он совершил самоубийство, и назвало среди способствовавших этому обстоятельств ограничения на выезд из Приднестровья и длительную разлуку с матерью, живущей в России. Об этом говорится в заключении служебного разбирательства, опубликованном приднестровским Telegram-каналом «ПЕРЕМЕН.». О содержании документа также сообщило молдавское информационное агентство IPN.

Воронков был уроженцем Брянской области, служил в российской армии с мая 2002 года и занимал должность водителя-электрика в роте мобильных средств связи. Его последний контракт действовал до мая 2027 года. Служебное разбирательство по факту гибели сержанта командир воинской части № 13962 полковник Дмитрий Зеленков завершил уже на следующий день после смерти военнослужащего.

В заключении, направленном командующему войсками Московского военного округа, среди обстоятельств, способствовавших самоубийству, названы «неразрешимые социально-бытовые проблемы, связанные с ограничением свободы передвижения пределами Приднестровья», а также длительная разлука с матерью. Среди других причин командование указало переживания из-за развода и нерешенные семейные проблемы.

При этом Зеленков пришел к выводу, что причинно-следственной связи между гибелью Воронкова и условиями прохождения службы в составе российского воинского контингента в Молдове не установлено.

По итогам разбирательства полковник рекомендовал усилить дистанционный контроль за военнослужащими, находящимися вне подразделений, а также «принять меры по исключению негативного общественного резонанса», связанного со смертью Воронкова.

Согласно психологической характеристике сержанта, также опубликованной Telegram-каналом, в январе 2026 года уровень его нервно-психологической устойчивости оценивался как высокий. Военные психологи характеризовали Воронкова как неконфликтного и эмоционально уравновешенного человека. В группе динамического наблюдения он не состоял.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские военные оказались фактически заблокированы в Приднестровье. В служебном документе ограничения на выезд объясняются «обострением военно-политической обстановки» и мерами, принятыми властями Молдовы в отношении военнослужащих и гражданского персонала российского контингента.

Проводивший разбирательство командир воинской части № 13962 полковник Дмитрий Зеленков также ограничен в возможности выезда из Приднестровья. В апреле 2026 года власти Молдовы объявили персонами нон грата нескольких представителей командования ОГРВ, в том числе Зеленкова и троих его заместителей. При попытке покинуть регион через подконтрольную Кишиневу территорию им грозит депортация без права возвращения.

Молдавские власти также начали лишать гражданства жителей Приднестровья, поступивших на службу в российскую армию. В июле и ноябре 2025 года президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства в общей сложности десятерых военнослужащих ОГРВ. В феврале и мае 2026 года аналогичные меры были приняты в отношении еще 14 представителей структур непризнанной республики, в том числе пяти офицеров местного министерства государственной безопасности.

В Приднестровье находятся около 1,5 тысячи российских военнослужащих, значительную часть которых составляют местные жители с российским гражданством. Власти Молдовы считают пребывание ОГРВ на территории страны незаконным и требуют вывода российских войск. В 2018 году соответствующую резолюцию приняла и Генеральная ассамблея ООН.

Еще весной 2022 года депутат молдавского парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой рассказывал The Insider, что после начала полномасштабного вторжения некоторые контрактники ОГРВ предпочли расторгнуть контракты и перебраться на правый берег Днестра, опасаясь, что их отправят воевать против Украины.