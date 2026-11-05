Власти Молдовы на 5 лет запретят главе Приднестровья Вадиму Красносельскому выезжать из страны. Накануне он получил от Путина орден Почета

Лидеру непризнанного Приднестровья (ПМР) Вадиму Красносельскому запретят в течение ближайших 5 лет покидать территорию Молдовы. Об этом сообщает издание Newsmaker со ссылкой на Бюро реинтеграции Молдовы. Накануне Красносельский получил из рук президента РФ Владимира Путина орден Почета и заявил, что для любого жителя ПМР «русский мир — это жизнь».

После возвращения Красносельского из Москвы власти Молдовы применят к президенту непризнанной ПМР ограничительные меры, включая запрет на выезд из Молдовы сроком на 5 лет. Бюро реинтеграции республики сделало такое заявление 5 ноября в связи с «действиями Красносельского в Москве». Накануне Красносельский в Кремле принял участие в церемонии вручения Путиным премии президента РФ и государственных наград «за вклад в укрепление единства российской нации». В частности, Путин наградил лидера непризнанной республики орденом Почета.

В молдавском Бюро реинтеграции заявили:

«Это провокация России с целью помешать европейской интеграции Молдовы. Мы осуждаем действия России и проанализируем возможные ответные меры без эскалации ситуации, учитывая, что намерения России по дестабилизации Молдовы носят постоянный характер. По возвращении мы применим к Красносельскому ограничительные меры, включая запрет на выезд с территории страны сроком на 5 лет».

В Бюро также отметили, что Красносельский официально ездил в Россию в рамках дискуссий при содействии ОБСЕ о снабжении Приднестровья природным газом. В ведомстве подчеркнули:

«Проблемы газоснабжения жителей левобережья Днестра, усилия ОБСЕ остаются крайне важными для прагматичного управления ситуацией и предотвращения эскалации напряженности, а также для повышения доверия между двумя берегами Днестра в целях обеспечения устойчивого процесса реинтеграции приднестровского региона».

На видеозаписи, опубликованной Кремлем, в момент вручения ордена Красносельского называют «президентом Приднестровской Молдавской Республики», хотя Москва официально не признает независимость региона. После получения награды лидер ПМР выступил с благодарностями в адрес Путина и России. Среди прочего он поблагодарил президента РФ от имени «приднестровского народа за мир и за миротворческую миссию России на Днестре».

Он заявил:

«От имени народа Приднестровской Молдавской Республики и себя лично поздравляю вас с Днём народного единства. Приднестровье, несомненно, часть Русского мира. Когда я говорю о Русском мире, я говорю и думаю о русском цивилизационном пространстве. Мы часть великой Родины, и не по нашей вине мы оказались вдалеке, к сожалению. Но тем не менее у нас произошла полная гармонизация законодательства с Россией, у нас полностью все стандарты образования российские. Благодаря вашей поддержке выпускники наших школ и высших учебных заведений получают российские аттестаты и дипломы. Кроме того, благодаря вашей поддержке на сегодняшний день напечатаны все книги, именно российские книги, для наших школ. Большое вам спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, если спросить у любого гражданина Приднестровья, что для вас Русский мир, он скажет совершенно просто: русский мир — это жизнь».

Как ранее сообщала молдавская правозащитная ассоциация Promo-LEX, власти ПМР с 2027 года намерены ввести в школах с украинским языком обучения российские учебники истории, составленные под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского. В Тирасполе заявляли, что использовать украинские учебники невозможно «по идеологическим мотивам». В российских учебниках истории полномасштабное вторжение России в Украину называется «специальной военной операцией», а оккупированные территории «новыми регионами».

Newsmaker пишет, что в декабре 2026 года истекает второй мандат Вадима Красносельского в качестве президента ПМР. Среди возможных преемников нынешнего лидера региона называют главу тираспольского исполкома Виталия Нягу. За пост главы Приднестровья намерен побороться местный депутат Вадим Кравчук, которого президент Молдовы Майя Санду ранее лишила молдавского гражданства.