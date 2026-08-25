Министром экономики Молдовы станет депутат парламента Румынии Клаудиу Нэсуй. Президент Санду экстренно выдала ему гражданство республики

Премьер-министр Молдовы Василий Тофан предложил на должность министра экономики Клаудиу Нэсуя — депутата парламента Румынии, которому президент Майя Санду только утром 25 августа выдала молдавское гражданство. Об этом сообщило издание NewsMaker. По мнению главы правительства, опыт румынского политика поможет избавить госаппарат от бюрократизма, сократить бюджетные расходы и устранить препятствия на пути развития малого и среднего бизнеса.

Анонсируя приход Нэсуя в правительство, Тофан, сам назначенный на пост премьера месяц назад — 22 июля, признался, что власти Молдовы возлагают большие надежды на «сочетание солидного экономического образования, опыта работы в частном секторе, политического опыта и непосредственного участия в реализации правительственных реформ» у румынского политика. Презентуя Нэсуя, глава кабмина подробно остановился на его биографии:

«Он изучал экономику в Университете Париж-Дофин и финансы — в итальянском Университете Боккони, работал в финансовом секторе, в том числе в [одной из крупнейших мировых аудиторских и консалтинговых компаний] PwC и [крупнейшем коммерческом банке Румынии] BCR, и имеет международный сертификат CFA [Chartered Financial Analyst — престижный мировой стандарт в сфере инвестиций и финансового анализа, который выдается американским CFA Institute]. После нескольких лет учебы и опыта, полученного за границей, он решил вернуться в Румынию и заняться общественной деятельностью. В 2016 году он впервые стал депутатом румынского парламента, а с 2020-го по 2021 год занимал пост министра экономики в правительстве Румынии. За это время он сформировал очень четкий профиль: меньше бюрократии, больше прозрачности в расходовании государственных средств, больше дисциплины в государственном секторе и больше возможностей для предпринимателей. Он является основателем платформы „Открытый бюджет“, созданной для обеспечения прозрачности расходования государственных средств».

Нэсуй, в свою очередь, заявил, что принимает предложение Тофана и готов отказаться от мандата депутата парламента Румынии, чтобы применить свой опыт для реформ, «направленных на завершение процесса либерализации и приватизации, начавшегося после падения коммунизма». Он пообещал помочь премьеру «вести свою страну в правильном направлении: к свободе и более тесным связям с Румынией и Европой».

Пророссийский политик и бывший президент Молдовы Игорь Додон назвал выдвижение Нэсуя на пост министра подготовкой молдавского общества «к сценарию аннексии страны Румынией» и «ползучим унионизмом».

Наличие румынского гражданства у молдавских чиновников — обычная практика. Например, румынский паспорт есть у президента Майи Санду, как она сказала в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, она оформила его из чувства «самосознания». Премьер Тофан в июле 2026 года также подтвердил, что обладает, как «добропорядочный молдаванин», двумя паспортами. Всего с 1991 года по упрощенной процедуре гражданство Румынии оформили более 850 тысяч жителей Молдовы.

При этом назначение чиновником в Молдове человека, изначально имеющего румынское гражданство, пока не настолько частое явление. Например, в декабре 2023 года на пост главы Нацбанка Молдовы была назначена румынский сенатор Анка Драгу, работавшая до этого министром финансов на родине, а также в Нацбанке Румынии и Международном валютном фонде.

В начале июля в Молдове произошел правительственный кризис. Действующий на тот момент премьер-министр Александр Мунтяну заявил о сложении полномочий всего через восемь месяцев после назначения. Свое решение он объяснил тем, что текущие обязанности перестали соответствовать его «ценностям и убеждениям». Это произошло на фоне расследования в госкомпании MoldATSA, одним из фигурантов которого стала двоюродная сестра президента страны.