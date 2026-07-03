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Новости

Отставка премьера Молдовы Мунтяну последовала вскоре после начала расследования в госкомпании MoldATSA

The Insider
Фото: ТАСС / Вадим Денисов

Фото: ТАСС / Вадим Денисов

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну заявил о сложении полномочий всего через 8 месяцев после назначения, объяснив это решение тем, что текущие обязанности перестали соответствовать его «ценностям и убеждениям». Это происходит на фоне расследования в госкомпании MoldATSA, одним из фигурантов которого стала сестра президента страны. До формирования нового кабинета министров проевропейской партией PAS Мунтяну продолжит временно исполнять обязанности главы кабмина, а президент Майя Санду пообещала начать переговоры по назначению нового премьера уже в начале следующей недели.

Коррупция и непотизм

Отправной точкой политического кризиса стало расследование молдавских журналистов, опубликованное несколько недель назад, о коррупции и кумэтризме (непотизме) в государственной компании MoldATSA, которая отвечает за управление воздушным движением. Предприятие и раньше регулярно оказывалось в центре скандалов из-за высоких зарплат руководства и жалоб авиадиспетчеров на условия труда.

Расследование показало, что директор компании Думитру Вангели (к настоящему моменту уже бывший) указал в своем резюме недостоверные сведения о профессиональном опыте, назначил себе зарплату свыше 100 тысяч леев в месяц (около 5 тысяч евро), а также трудоустроил свою девушку. Позже выяснилось, что в MoldATSA специалистом по коммуникациям работает и двоюродная сестра президента Санду — Анастасия Табурчану, чья зарплата превышала 6 тысяч евро в месяц. Эти публикации вызвали широкий общественный резонанс. Позже выяснилось, что на должность директора MoldATSA Вангели предложил глава парламентской комиссии по экономике Раду Мариан, член правящей партии.

Президент заявила, что не знала о происходящем и что «не узнает» свою двоюродную сестру. Санду потребовала у Табурчану вернуть нечестно заработанные деньги и пообещала в ходе пресс-конференции, что партия власти устроит «генеральную уборку» в госсекторе. На следующий день (в четверг) после общения Санду с прессой начались обыски в Минсельхозе, был задержан госсекретарь, а в пятницу в отставку ушел премьер-министр Мунтяну.

Налоговая реформа и конфликты в правительстве

Параллельно скандалу с двоюродной сестрой Санду и завышенными зарплатами на госпредприятиях развивается и другой — менее заметный — в кабинете министров. Связан он с новой налогово-бюджетной политикой. Реформа в этом секторе тоже вызвала возмущение в обществе. Среди наиболее громких и резких изменений — рост НДС на многие категории товаров и услуг до 20%. Возмутились молдавские фермеры, представители профсоюзов, медицинский сектор гостинично-ресторанного бизнеса.

Министр здравоохранения публично раскритиковал реформу, которую проводит его коллега — министр финансов Адриан Гаврилица. Конфликт внутри правительства произошел и между министром образования Даном Перчуном и премьером. Слухи об этом плавно перетекли из Telegram-каналов на конференцию — еще одну, которую Майя Санду провела в 11.00 в пятницу. Там она косвенно подтвердила наличие «напряженности» в отношениях Мунтяну c Перчуном. Позже и сам Перчун подтвердил сказанное Санду. «Я говорил то, что думаю», — отметил министр. Напряжение образовалось, опять же, из-за проекта новой налогово-бюджетной политики.

В ходе своей первой пресс-конференции Санду дала понять, что правительству стоит «притормозить», прислушаться к обществу и провести переговоры с теми, кого эта реформа затрагивает напрямую. Судя по ее словам, в президентской администрации понимают, что именно эта реформа может дорого обойтись правящей партии и стоить ей политических очков. В тот же день параллельно прошло заседание правительства на котором Мунтяну уверял, что кабмин пойдет дальше и всё же внедрит эту важную реформу.

Некоторые публичные фигуры, наоборот, спекулировали, что Мунтяну якобы хотел бороться против несправедливости и нарушений, широко обсуждаемых в обществе в последние недели, но встретил серьезное сопротивление. Санду отвергла эти обвинения:

«Я ожидала [его] большего вовлечения в более сложные вопросы, большего внимания в адрес жителей и объяснений о том, какие реформы мы намерены провести и зачем мы их проводим».

Кто возглавит новое правительство, пока неизвестно. По словам президента, найти подходящего кандидата на пост премьер-министра — «довольно сложная задача». Об этом свидетельствует и история назначения самого Мунтяну. Выходец из бизнес-среды, он оказался во главе правительства прежде всего как технократ, который обещал привлечь в Молдову инвестиции, провести структурные реформы и ускорить экономический рост.

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