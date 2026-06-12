Страны ЕС одобрили начало первого кластера переговоров о вступлении в Союз Украины и Молдовы

Все 27 стран — членов Евросоюза согласовали начало первого этапа переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте Евросовета.

Первый этап переговоров о расширении Союза начнется уже с понедельника, 15 июня. Официальные межправительственные конференции с участием кандидатов пройдут в Люксембурге, пишет Euronews.

На пути к включению в Блок страны ждет шесть кластеров переговоров. На каждом из них будут обсуждаться разные политические аспекты: например, первый называется «Основы» (Fundamentals) — на нем затрагивают вопросы верховенства права, ситуацию с правами человека и состояние судебной системы.

«Это признание решимости, мужества и упорного труда, проявленных обеими странами в продвижении реформ, даже перед лицом огромных трудностей <...> В мире, характеризующемся растущей неопределенностью, более крупный Европейский союз отвечает нашим общим интересам», — говорится в пресс-релизе.

Решение всеми странами — членами ЕС было принято после того, как в начале этого месяца Венгрия согласилась поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это стало следствием соглашения о расширении прав венгерского меньшинства в Украине, достигнутого между Будапештом и Киевом. Двухлетнее венгерское вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС в итоге было снято.

Euronews, впрочем, отмечает, что старт первого переговорного кластера для Украины не означает ускоренное вступление в ЕС в качестве компенсации за вето Венгрии. Украинская служба «Радио Свобода» со ссылкой на дипломатов также пишет, что Брюссель может «разделить» процессы вступления Киева и Кишенева , отказавшись от совместного продвижения этих стран. Причиной называется больший прогресс Молдовы в реформах.