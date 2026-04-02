561

 

 

 

 

 

Парламент Молдовы одобрил окончательный выход страны из СНГ

The Insider
Фото: Politics of Moldova

Парламент Молдовы 2 апреля денонсировал соглашение о создании Содружества Независимых Государств, а также связанный с ним протокол и устав СНГ. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Инициатором выхода выступило Министерство иностранных дел страны. В ведомстве заявили, что один из ключевых принципов, на которых создавалось СНГ, — взаимное признание территориальной целостности и неприкосновенности границ — нарушен Россией. МИД указал, что Россия ведет войну против Украины, совершала акты агрессии против Грузии и сохраняет военное присутствие на территории Молдовы — в непризнанном Приднестровье, которое Кишинёв и большинство стран считают оккупированной территорией.

В парламенте также назвали денонсацию соглашений частью курса на вступление в Европейский союз. В заявлении говорится, что этот шаг является «естественным и неизбежным» в рамках евроинтеграции.

Соглашение о создании СНГ было подписано в декабре 1991 года 11 бывшими советскими республиками, включая Молдову, и закрепляло прекращение существования СССР. Устав организации был принят в 1993 году и определял основные принципы ее работы.

После выхода из уставных органов страна, как ожидается, сэкономит около 3,1 млн леев в год за счет прекращения взносов в бюджет СНГ. При этом Кишинёв продолжит сотрудничество со странами содружества на двусторонней и многосторонней основе, а также сохранит участие в ряде соглашений — прежде всего в торгово-экономической и социальной сферах.

Ранее Молдова уже денонсировала около 70 соглашений в рамках СНГ в процессе сближения законодательства и экономической политики со стандартами ЕС.

Ранее власти Молдовы уже объявляли о намерении выйти из СНГ. В январе 2026 года министр иностранных дел и вице-премьер Михай Попшой заявлял, что запущен процесс денонсации ключевых соглашений — устава СНГ, соглашения о его создании и связанных с ним документов. По его словам, де-факто страна уже сократила участие в работе содружества, однако юридически оставалась его частью.

Попшой также отмечал, что Кишинёв может сохранить отдельные соглашения, если они не противоречат курсу на евроинтеграцию и представляют практическую выгоду. Процесс выхода из СНГ власти Молдовы активизировали после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

