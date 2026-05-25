Майя Санду лишила гражданства Молдовы пятерых силовиков из Приднестровья

Майя Санду. Фото: TVR Moldova

Майя Санду. Фото: TVR Moldova

Президент Молдовы Майя Санду лишила молдавского гражданства пятерых сотрудников «Министерства государственной безопасности» Приднестровья, сообщает TVR Moldova. Согласно указу президента, это:

  • Александр Булгаз (1981 г.р.)
  • Денис Карамануца (1992 г.р.) 
  • Николай Ковалиов (1982 г.р.) 
  • Денис Марушич (1982 г.р.)
  • Евгений Романиук (1998 г.р.)

Уточняется, что все они — уроженцы Республики Молдова. Газета Ziarul de Gardă со ссылкой на Zona de Securitate пишет, что в 2023 году СБУ заявляла о связи Марушича с ФСБ: по данным украинской спецслужбы, он занимался вербовкой потенциальных агентов, а также якобы пытался создать агентурную сеть на юге Украины.

15 мая Владимир Путин подписал указ о введении особого порядка приема в российское гражданство для жителей Приднестровья.

Ранее, в феврале, Санду лишила молдавского гражданства девятерых приднестровских чиновников. В администрации президента тогда заявили, что двое из них воевали в Днестровской войне (2 марта – 21 июля 1992 года) на стороне непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

