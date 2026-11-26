Конституционный трибунал Польши будет финансироваться через Банк национального хозяйства (Bank Gospodarstwa Krajowego) после того, как Нацбанк (НБП) Польши заблокировал счета суда. Об этом сообщает издание Onet. Новую схему одобрил премьер-министр страны Дональд Туск. Политический кризис вокруг трибунала продолжается с конца октября.

Глава канцелярии премьера Польши Ян Грабец рассказал, что решение о новой схеме финансирования было принято на заседании Совета министров, во время которого Туск распорядился обеспечить поступление средств для работы Конституционного трибунала через Банк национального хозяйства. Именно в этом банке у суда находится «вспомогательный счет». Грабец уточнил, что деньги на работу Конституционного трибунала должен найти министр финансов, а «государство должно действовать».

Как отмечает Onet, действия правительства стали ответом на принятое в середине ноября решение НБП заблокировать счета Конституционного трибунала, контроль над которым в конце октября стал причиной политического кризиса в стране и обострил противостояние правительства и президента республики.

Член правления НБП Павел Шаламаха (экс-министр финансов в 2015–2016 годах в правительстве Беаты Шидло из консервативной партии «Право и справедливость») объяснил блокировку счетов тем, что в Центральный банк поступили противоречивые документы, указывающие разные данные о том, кто уполномочен представлять Конституционный трибунал. Он заверил, что НБП «не участник политических споров» и просто не смог разобраться, кто контролирует суд, а значит, блокирует все платежные операции в его адрес.

В конце октября судья Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровская объявила, что как судья с самым большим стажем берет руководство трибуналом на себя. Она немедленно на месяц отстранила от работы председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. В тот же день по ее вызову на территорию трибунала вошла варшавская полиция.

Либеральное правительство Дональда Туска не признает решений трибунала, поскольку в его составе остаются судьи, незаконно, по их мнению, назначенные при власти партии «Право и справедливость». А президент Кароль Навроцкий и Свенчковский не признают судей, избранных Сеймом в 2026 году, включая Корвин-Пиотровскую. После отстранения председателя трибунала президент Польши даже заявил о попытке государственного переворота в стране.

11 ноября в Варшаве прошел многотысячный марш, посвященный Дню независимости. Однако участие в нем принимали в основном консервативно настроенные граждане, что в итоге привело к превращению мероприятия в импровизированный митинг за президента Навроцкого и против премьера Туска. Политический кризис вокруг Конституционного трибунала стал ключевой темой разговоров среди участников шествия, сообщал корреспондент The Insider в Варшаве Витольд Решка.