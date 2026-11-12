Польша отметила День независимости рекордным маршем с лозунгами «Туска на х*й!» и «Бог, честь и Отечество!»

В Варшаве отметили День независимости Польши многотысячным маршем. Как рассказал корреспондент The Insider в Варшаве Витольд Решка, шествие в итоге превратилось в митинг в поддержку президента республики Кароля Навроцкого и против действующего премьер-министра Дональда Туска. По оценкам организаторов, 11 ноября на улицы польской столицы вышло полмиллиона человек.
Сотни тысяч консерваторов вышли на улицы
В Варшаве на День независимости Польши традиционно проходит марш, на который собираются различные правые силы. В последние годы участие в нем принимали несколько десятков тысяч человек. Например, в 2023 году число участников мероприятия власти оценили в 40 тысяч человек, в 2024-м — в 90 тысяч, а в 2025-м – в 100 тысяч. Крупнейшим же был марш 2018 года, когда Польша праздновала 100-летие восстановления независимости. Тогда число участников оценили в 250 тысяч. Однако корреспондент The Insider, увидевший шествие 11 ноября своими глазами, считает, что в 2026 году количество участников могло даже превзойти показатели восьмилетней давности.
Организаторы марша утверждают, что 11 ноября по улицам Варшавы прошли более 500 тысяч человек. Оценки столичных властей несколько скромнее: 250 тысяч участников. Однако даже если данные, о которых говорят организаторы, преувеличены, речь всё равно идет о рекордном интересе к мероприятию.
Раньше подобные шествия на День независимости привлекали в основном националистов и футбольных хулиганов, однако сегодня суть мероприятия сильно изменилась и стала для многих его участников способом провести свободный день с семьей. При этом политическое содержание марша, который представляет собой правопатриотическую Польшу в миниатюре, осталось прежним.
Студент юридического факультета одного из университетов столицы Ян рассказал The Insider:
«С годами марш привлекает всё больше семей с детьми и вообще „нормальных“ людей. Я бы также сказал, что из года в год в нем участвует всё больше молодежи. Есть и футбольные фанаты, и всевозможные радикалы, но последних как раз очень мало. Состав участников не меняется, меняются пропорции».
В итоге 11 ноября 2026 года шествие, приуроченное к Дню независимости, превратилось в митинг в поддержку консервативного президента Навроцкого, который сейчас находится в стадии открытого конфликта с либеральным премьером Туском.
В конце октября в Польше произошел очередной виток противостояния президента и правительства, когда судья Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровская отстранила от руководства его председателя Богдана Свенчковского, а также его заместителя Бартломея Соханьского. Правительство Туска не признает решений трибунала, поскольку в его составе остаются судьи, незаконно, по их мнению, назначенные при власти партии «Право и справедливость». А Навроцкий и Свенчковский не признают судей, избранных Сеймом в 2026 году, включая Корвин-Пиотровскую. После отстранения председателя трибунала президент Польши даже заявил о попытке государственного переворота в стране.
На фоне этих событий марш 11 ноября приобрел дополнительные смыслы. Спор между правительством и президентом о формировании состава Конституционного трибунала стал буквально ключевой темой разговоров среди участников шествия. По мнению демонстрантов, Польша столкнулась с «ползучим госпереворотом», во главе которого стоит премьер-министр.
В Варшаве даже опасались, что в какой-то момент собравшаяся на улицах столицы толпа отправится на штурм Конституционного трибунала, однако этого не случилось. Более того, участники марша одергивали некоторых особо активных демонстрантов, пытавшихся нарушить общественный порядок. Когда один из активистов попытался забраться на Пальму у кольцевой развязки имени Шарля де Голля, остальные принялись его окрикивать:
«Ты хочешь, чтобы нас считали дикарями?»
В целом, как отметили в полиции, инцидентов во время марша было зафиксировано крайне мало, если не считать того, что массово игнорировался запрет на использование файеров и петард.
Левым и либералам не нашлось места
От крепких же слов в адрес членов правительства собравшиеся сотни тысяч консерваторов воздерживаться не стали. Особенно старались католические молитвенные кружки, участники которых молятся в такт шагам «о благополучии Отечества». В перерывах между молитвами они выкрикивали: «Туска на х*й!», «Бог, честь и Отечество!» и «Честь и слава героям!»
Звучали и другие антиправительственные лозунги. Например, участники шествия говорили, что «страну разворовывают», и напоминали друг другу, что «Польша — не Брюссель». Последнее вполне сочеталось с официальным лозунгом прошедшего марша: «Поляк в Польше — хозяин».
Мероприятие проходило на фоне национального траура, связанного с терактом в Кракове, где мужчина открыл стрельбу на площади, убил шестерых случайных прохожих и ранил не менее 15 человек, до этого лишив жизни и собственную семью. Поэтому представители правительства также решили выступить перед собравшимися. Однако, когда вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш захотел рассказать собравшимся на площади Пилсудского гражданам о важности единства, его освистали еще до того, как он начал выступать.
Зато речь Навроцкого, призвавшего поляков объединиться перед лицом трагедии, была встречена с энтузиазмом.
Левое движение «Антифа» организовало свою контрдемонстрацию. Как пояснил The Insider барабанщик рок-группы Антоний, участвовавший в параллельном протесте в рядах «Антифа», потребность в подобной акции возникла из-за большого числа радикалов, которые используют марш в своих целях. Он заявил:
«Марш независимости используют ультраправые организации: ONR („Национально-радикальный лагерь“), „ Всепольская молодежь“ и другие фашистские и даже неонацистские группировки. Люди из левой среды осознают эту проблему, поэтому и протестуют.
Я бы принял участие в марше, если бы удалось на нем искоренить ксенофобию и национализм. Независимая Польша не означает Польшу исключительно для поляков, а национализм — это не патриотизм».
Участник марша Янек считает, что на самом деле мероприятие в течение многих лет страдало от «негативного освещения в прессе», которая главным образом обращала внимание на беспорядки и расистские лозунги. Он заверил:
«Марш изменился. Он уже не такой ярко выраженный, как прежде, но многие люди до сих пор верят манипуляциям СМИ».
В прежние годы во время подобных шествий действительно часто появлялись расистская и антисемитская символика, звучали лозунги про «чистую расу» и «белую кровь». Кроме того, в 2017 году в марше, например, участвовали представители организации Forza Nuova («Новая сила»), которая восхваляет итальянского диктатора Бенито Муссолини, придерживается антисемитизма и крайнего итальянского национализма. Ее председатель тогда даже выступил во время шествия.
Также на марше случались и вспышки насилия. Так, в 2020 году группа хулиганов с бело-красными флагами устроила столкновения с полицией.
Однако, как наблюдал корреспондент The Insider, сегодня подобные проявления уже редкость, а участие радикальных группировок в шествии зачастую осуждается его же участниками. При этом кельтский крест пока еще остается распространенным символом среди участников марша.
Марш независимости уже много лет разделяет поляков. Согласно исследовательскому агентству SW Research, 42% поляков считают, что марш объединяет страну, а 37% считают, что, наоборот, углубляет расколы в обществе. В то же время 62% поляков считают 11 ноября важнейшим национальным праздником, тогда как в 2014 году такого мнения придерживались около 30%.