Польша отметила День независимости рекордным маршем с лозунгами «Туска на х*й!» и «Бог, честь и Отечество!»

Мероприятие проходило на фоне национального траура, связанного с терактом в Кракове, где мужчина открыл стрельбу на площади, убил шестерых случайных прохожих и ранил не менее 15 человек, до этого лишив жизни и собственную семью. Поэтому представители правительства также решили выступить перед собравшимися. Однако, когда вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш захотел рассказать собравшимся на площади Пилсудского гражданам о важности единства, его освистали еще до того, как он начал выступать.

Зато речь Навроцкого, призвавшего поляков объединиться перед лицом трагедии, была встречена с энтузиазмом.

Левое движение «Антифа» организовало свою контрдемонстрацию. Как пояснил The Insider барабанщик рок-группы Антоний, участвовавший в параллельном протесте в рядах «Антифа», потребность в подобной акции возникла из-за большого числа радикалов, которые используют марш в своих целях. Он заявил:

«Марш независимости используют ультраправые организации: ONR („Национально-радикальный лагерь“), „ Всепольская молодежь“ и другие фашистские и даже неонацистские группировки. Люди из левой среды осознают эту проблему, поэтому и протестуют. Я бы принял участие в марше, если бы удалось на нем искоренить ксенофобию и национализм. Независимая Польша не означает Польшу исключительно для поляков, а национализм — это не патриотизм».

Участник марша Янек считает, что на самом деле мероприятие в течение многих лет страдало от «негативного освещения в прессе», которая главным образом обращала внимание на беспорядки и расистские лозунги. Он заверил:

«Марш изменился. Он уже не такой ярко выраженный, как прежде, но многие люди до сих пор верят манипуляциям СМИ».

В прежние годы во время подобных шествий действительно часто появлялись расистская и антисемитская символика, звучали лозунги про «чистую расу» и «белую кровь». Кроме того, в 2017 году в марше, например, участвовали представители организации Forza Nuova («Новая сила»), которая восхваляет итальянского диктатора Бенито Муссолини, придерживается антисемитизма и крайнего итальянского национализма. Ее председатель тогда даже выступил во время шествия.

Также на марше случались и вспышки насилия. Так, в 2020 году группа хулиганов с бело-красными флагами устроила столкновения с полицией.

Однако, как наблюдал корреспондент The Insider, сегодня подобные проявления уже редкость, а участие радикальных группировок в шествии зачастую осуждается его же участниками. При этом кельтский крест пока еще остается распространенным символом среди участников марша.

Марш независимости уже много лет разделяет поляков. Согласно исследовательскому агентству SW Research, 42% поляков считают, что марш объединяет страну, а 37% считают, что, наоборот, углубляет расколы в обществе. В то же время 62% поляков считают 11 ноября важнейшим национальным праздником, тогда как в 2014 году такого мнения придерживались около 30%.