В Польше судья Конституционного трибунала отстранила его председателя и вызвала полицию. Он препятствовал работе новых судей

Судья Конституционного трибунала Польши Анна Корвин-Пиотровская объявила, что как судья с самым большим стажем берет руководство трибуналом на себя, сообщает Rzeczpospolita. Она немедленно на месяц отстранила от работы председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. В тот же день по ее вызову на территорию трибунала вошла варшавская полиция.

Отстранение Свенчковского и Соханьского объяснили тем, что они не давали созвать Общее собрание трибунала с участием всех законно избранных Сеймом судей и, вопреки закону, формировали составы для рассмотрения дел. Полицию Корвин-Пиотровская вызвала, указав на возможную угрозу жизни и здоровью судей и сотрудников трибунала и на риск нарушения общественного порядка.

В само здание полицейские не заходили. Полиция заявила, что у трибунала, где проходит акция протеста, в ее сотрудников бросали опасные предметы, в то время как действия полицейских направлены на обеспечение безопасности и не являются вмешательством в работу суда. Кто бросал предметы, полиция не уточнила.

Сторона Свенчковского отстранения не признала. В аккаунте трибунала в Twitter (X) сообщили о «незаконном захвате» сайта суда, назвали Свенчковского по-прежнему председателем, а участников этих действий обвинили в «государственном перевороте». В тот же день генпрокурор Вальдемар Журек передал в трибунал пять ходатайств о снятии иммунитета — четыре в отношении Свенчковского и одно в отношении Соханьского.

Лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский назвал происходящее «покушением на Конституционный трибунал» и заявил, что Польша «становится полицейским государством». Он написал:

«Службы Туска силой входят в трибунал. Это первый такой случай в мировом масштабе».

Затем Качиньский приехал к трибуналу и призвал президента Кароля Навроцкого сделать всё в рамках его полномочий, чтобы остановить происходящее. Навроцкий прервал полет в Сенегал и возвращается в Польшу. В Twitter (X) он написал:

«В такой момент президент должен быть в Польше».

Правительство Дональда Туска не признаёт решений трибунала, поскольку в его составе остаются судьи, незаконно назначенные при власти «Права и справедливости». Навроцкий и Свенчковский, в свою очередь, не признают судей, избранных Сеймом в этом году. Корвин-Пиотровская — одна из них, ее избрали в марте, но президент не принял у нее присягу, и Свенчковский не допускал ее к рассмотрению дел. В то же время ЕСПЧ запретил ему препятствовать работе новых судей.