Сейм Польши проголосовал за смягчение запрета на аборты. Законы может заблокировать президент Навроцкий

Сейм Польши 20 октября принял два законопроекта, ослабляющих почти полный запрет на аборты в стране, сообщает Notes from Poland. Первый снова разрешает прерывать беременность при тяжелых пороках развития плода, его поддержали 233 депутата, против выступили 203. Второй вносит поправки в Уголовный кодекс и отменяет наказание до трех лет лишения свободы за прерывание беременности с согласия женщины в нарушение закона, а также за помощь в аборте или склонение к нему. За этот документ проголосовали 217 депутатов, против — 213.

Право на аборт из-за пороков плода в 2020 году отменил Конституционный трибунал. Решение вступило в силу в январе 2021-го и вызвало самые массовые протесты в Польше со времен коммунизма. С тех пор прервать беременность можно, только если она стала следствием преступления — например, изнасилования или инцеста, или угрожает жизни и здоровью женщины. Предыдущая попытка декриминализировать помощь в аборте провалилась в июле 2024 года.

Голосование пропустили 27 депутатов, среди них десять представителей оппозиционной партии «Право и справедливость» вместе с ее лидером Ярославом Качиньским. По оценке Notes from Poland, если бы они участвовали в голосовании, законопроект, вероятнее всего, был бы отклонен.

Теперь документы рассмотрит Сенат, который вправе вносить поправки, но не может заблокировать законопроекты. Затем президент Кароль Навроцкий, которого поддерживает правая оппозиция, сможет подписать законы, наложить на них вето или передать их в Конституционный трибунал. Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий в эфире Polsat News пообещал, что Навроцкий «предметно» оценит окончательные тексты, и сказал:

«Президент в ходе кампании говорил, что выступает за защиту жизни от зачатия до естественной смерти, и его позиция не изменилась».

В то же время правительство Дональда Туска не признаёт решений трибунала, в том числе постановления 2020 года об абортах, поскольку в его составе остаются судьи, незаконно назначенные при власти «Права и справедливости». Навроцкий и председатель трибунала Богдан Свенчковский, в свою очередь, не признают пятерых судей, избранных Сеймом в этом году. 14 октября один из них, бывший министр в правительстве Туска Мацей Берек, принес присягу в Сейме «перед президентом», но без участия Навроцкого. Накануне Венецианская комиссия допустила такую процедуру в случае, если президент отказывается принимать присягу или затягивает ее. Свенчковский не допустил Берека к рассмотрению дел, а Навроцкий заявил, что тот не является судьей.

Ранее в среду наследный князь Лихтенштейна Алоиз наложил вето на законопроект о легализации абортов до 12-й недели беременности. Документ был внесен по гражданской инициативе, которую подписала примерно четверть избирателей княжества, и в начале сентября его одобрил парламент.