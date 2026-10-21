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Князь Лихтенштейна наложил вето на законопроект, разрешающий аборты. Документ был одобрен парламентом, его принятия требовали избиратели

The Insider
Фото: Fabrice Coffrini / AFP via Getty Images

Фото: Fabrice Coffrini / AFP via Getty Images

Наследный князь Лихтенштейна Алоиз наложил вето на законопроект, предусматривающий легализацию абортов в течение первых 12 недель беременности. Об этом сообщило издание Politico. Инициатива принять соответствующую норму исходила от общественности княжества. Под ней подписались около четверти избирателей Лихтенштейна, после чего документ одобрил парламент.

Законопроект, разрешающий проведение абортов на сроке до 12 недель беременности и отменяющий запрет на распространение информации о процедуре, был заблокирован в Лихтенштейне наследным принцем Алоизом. В заявлении княжеского дома говорится:

«Этот законопроект не обеспечивает надлежащей защиты жизни нерожденного ребенка, которая является одной из важнейших ценностей, охраняемых законом».

Сейчас проведение абортов в княжестве запрещено, за исключением случаев, когда беременность представляет серьезную угрозу здоровью женщины или наступила в результате сексуального насилия. Как отмечает Politico, женщины, которые хотят прервать беременность, вынуждены обращаться в клиники в Австрии или Швейцарии. По мнению активистов, это создает для них дополнительные риски и необоснованные финансовые препятствия для получения медицинской помощи.

Идея принятия такого закона исходила от общественности. Перед тем как поступить на рассмотрение парламента, инициатива собрала подписи почти 5 тысяч человек — около четверти от всех зарегистрированных избирателей в стране. Наследный князь Алоиз еще в июне заявил, что наложит вето на законопроект, если его принесут ему на подпись.

В итоге парламент одобрил документ. Как заявила участница инициативной группы и одна из лидеров прогрессивной оппозиционной партии Лихтенштейна «Свободный список» Татьяна Ас'Ад, парламент мог бы вынести инициативу граждан на референдум, но вместо этого принял закон и направил его наследному князю. По ее мнению, это избавило Алоиза от необходимости вступать в прямой конфликт с собственным народом.

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Публикация:«Князь Лихтенштейна наложил вето на законопроект, разрешающий аборты. Документ был одобрен парламентом, его принятия требовали избиратели»

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