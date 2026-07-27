Исследование медицинских записей 67 тысяч датских женщин показало отсутствие влияния абортов на психическое здоровье

Группа американских и датских исследователей проанализировала медицинские записи 67 390 датских женщин, перенесших первый аборт в первом триместре беременности в период с 1 января 2000 года по 31 декабря 2018 года в возрасте от 12 до 38 лет. Ученые сравнивали вероятность того, что женщина получит рецептурные психотропные препараты в течение года, предшествующего аборту и после него. В результате выяснилось, что медикаментозное лечение психических проблем после аборта женщинам требуется не чаще, чем до него. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Ученые отдельно выясняли, сколько женщин получили рецепт на психотропные препараты в течение первого года после медикаментозного или хирургического аборта, одного-двух лет, в период от двух до пяти лет после процедуры и более пяти лет спустя. В результате оказалось, что после пяти лет такие препараты женщинам выписывали даже реже, чем раньше. При этом у 6,8% женщин было ранее диагностировано психиатрическое заболевание, а 29,6% начали принимать психотропные препараты в период исследования.

Исследователи зафиксировали небольшое повышение вероятности начала приема психотропных препаратов в первый год после аборта, однако после применения поправки Бонферрони обнаруженное отклонение перестало соответствовать критериям статистической значимости.

В предыдущем исследовании, проведенном также на датских данных, эти же авторы выяснили, что аборт не увеличивает вероятность постановки диагноза психиатром. В данном исследовании рассматривалась вероятность того, что после аборта женщине потребуются лекарства, которые обычно выписывают врачи общей практики (например, антидепрессанты и противотревожные), что обычно происходит в случае менее тяжелых проблем со здоровьем.