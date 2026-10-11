Полиция Польши получила информацию о возможном покушении на премьера Туска и министра обороны. Спецслужбы провели экстренное совещание

Польская полиция получила информацию о возможной подготовке покушения на премьер-министра страны Дональда Туска и вице-премьера, министра обороны Владислава Косиняк-Камыша, сообщил представитель министра — координатора спецслужб Яцек Добжиньский. Министр внутренних дел Марчин Кервиньский и сам министр спецслужб Томаш Семоняк распорядились принять меры для проверки угрозы. В связи с этим в Варшаве прошло экстренное совещание сотрудников польских спецслужб. На последующем брифинге представитель властей оценил вероятность осуществления угроз как высокую.

Добжиньский рассказал, что информация о возможном покушении первоначально поступила в Службу государственной охраны по электронной почте. Ее сотрудники провели предварительную проверку и передали сведения полиции, которая теперь пытается установить обстоятельства предполагаемой угрозы и личность отправителя сообщения.

«Мы относимся к этому делу чрезвычайно, даже смертельно серьезно», — сказал Добжиньский. По его словам, польские спецслужбы все чаще получают сообщения об угрозах в адрес политиков. Некоторые из них впоследствии оказываются шутками, однако в нынешнем случае существует высокая вероятность осуществления угроз.

Добжиньский пообещал обнародовать дополнительную информацию, когда следователи получат новые сведения об отправителе сообщения. Власти пока не сообщали о задержании подозреваемых или установлении организаторов предполагаемого нападения. Также неизвестно, содержалось ли в полученном письме описание конкретного плана покушения.

Туска предупредили об угрозе около семи утра

Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка сообщил журналистам, что премьер-министр получил информацию о возможном покушении около семи утра. По словам Шлапки, поступившее предупреждение оказалось значительно более тревожным, чем предыдущие подобные сообщения. Он также сообщил, что Туск находится в Варшаве и продолжает исполнять свои обязанности.

В Польше ранее расследовали подготовку убийств политиков и противников Кремля

21 августа польская полиция задержала 23-летнего мужчину по подозрению в призывах к убийству высокопоставленных политиков. По данным следствия, в группе, посвященной огнестрельному оружию, он предложил организовать согласованное нападение. Ему предъявили обвинения, которые предусматривают до 20 лет лишения свободы. Имена предполагаемых целей правоохранительные органы не раскрыли.

Ранее The Insider писал, что в августе польские силовики задержали мужчину, которого, по словам Дональда Туска, российские спецслужбы завербовали для организации убийства в Варшаве человека с гражданством США и Украины. Премьер-министр назвал предполагаемую цель неудобной для режима Владимира Путина.

Позднее журналист польской радиостанции RMF FM Кшиштоф Засада сообщил, что предполагаемой целью покушения был украинский рэпер и видеоблогер Киевстонер (Альберт Васильев). Российская ФСБ ранее обвинила его в причастности к подготовке атак беспилотников на объекты в Москве. Сам музыкант эти обвинения отверг.

В сентябре Дональд Туск предупредил, что Россия готовит новую волну гибридных атак против стран НАТО, поддерживающих Украину, включая Польшу. По его словам, Москва стремится ослабить поддержку Киева и допускает возможность ударов беспилотниками и ракетами по объектам в странах восточного фланга альянса.

Согласно исследованию Международного центра по борьбе с терроризмом (ICCT) и GLOBSEC, Польша стала наиболее затронутой российскими гибридными операциями европейской страной за период с февраля 2022 до середины февраля 2026 года. На нее пришлись 31 из 151 эпизода, которые исследователи связали с российской активностью. В их числе поджоги, диверсии, пропагандистские операции и подготовка насильственных преступлений.

При этом польские власти пока не сообщали о какой-либо связи нынешней предполагаемой угрозы Туску и Косиняк-Камышу с Россией или ранее расследовавшимися покушениями.