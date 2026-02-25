С лета 2025 года число связанных с Россией гибридных атак в Европе резко возросло — доклад ICCT и GLOBSEC

Международный центр по борьбе с терроризмом (ICCT) и аналитический центр GLOBSEC обновили доклад о так называемой «криминально-террористической связке» России в Европе. По данным доклада, с лета 2025 года кампания гибридных атак заметно ускорилась и не демонстрирует признаков снижения.

С начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года до середины февраля 2026 года зафиксирован 151 инцидент, который исследователи связывают с российской гибридной активностью. Это на 41 эпизод больше, чем было зафиксировано в период с февраля 2022-го до осени 2025 года, когда был опубликован предыдущий доклад. Число выявленных исполнителей выросло до 172 человек против 131 в предыдущей оценке.

Наиболее затронутой страной остается Польша — 31 эпизод. Далее следуют Франция (20), Литва (15) и Германия (15). В качестве ключевого фактора выбора целей авторы называют поддержку Украины со стороны этих государств.

Спектр действий варьируется от онлайн-пропаганды и разжигания этнической ненависти — в том числе актов вандализма в отношении еврейских и мусульманских объектов — до поджогов, подготовки убийств и попыток взрывов на логистических и инфраструктурных объектах. Исследователи отмечают, что речь идет как о физических атаках, так и о действиях, направленных на подрыв социальной сплоченности.

Отдельное внимание в обновлении уделено профилю исполнителей. По оценке авторов, около 95% из 172 установленных участников — частные лица без формальной связи с российскими спецслужбами. Основным мотивом они называют финансовое вознаграждение. Вербовка, как утверждается в докладе, часто происходила через социальные сети, включая Telegram и TikTok, где потенциальным исполнителям предлагались быстрые выплаты или участие в «челленджах». Среди привлеченных — несовершеннолетние, граждане постсоветских стран в сложном экономическом положении, а также футбольные хулиганы и лица с криминальным прошлым.

Авторы делают вывод, что использование «одноразовых» исполнителей позволяет проводить операции на территории ЕС с относительно низкими рисками для организаторов, но с ощутимым эффектом для внутренней безопасности и общественной стабильности атакуемых стран.



В декабре 2025 года Служба военной контрразведки Германии (MAD) сообщила о рекордном росте случаев шпионажа и диверсий. В годовом отчете за 2024 год ведомство назвало Россию и Китай основными источниками угроз. Глава службы Мартина Розенберг заявляла, что шпионаж следует рассматривать как «подготовку к возможным военным конфликтам», а число выявленных инцидентов в 2025 году почти удвоилось. По данным MAD, фиксируются попытки сбора информации о численности и вооружении бундесвера, диверсии на линиях снабжения, кибератаки и операции дезинформации, а также попытки проникновения агентов в Германию через третьи страны.

