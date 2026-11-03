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Новости

В Польше восемь судей Конституционного трибунала без отстранённого председателя признали себя кворумом и приняли решение по бюджету

The Insider
Фото: Polsat News

Фото: Polsat News

В Польше на Общее собрание Конституционного трибунала, созванное судьёй Анной Корвин-Пиотровской, пришли восемь судей, сообщает Polsat News. Несмотря на отсутствие части состава, собрание признало себя правомочным, приняло постановление о бюджете трибунала и провело жеребьёвку для дисциплинарных дел в отношении председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского.

По закону 2016 года Общее собрание принимает решения в присутствии не менее двух третей от общего числа судей. Судья Славомир Патера заявил, что из этого числа исключаются те, кто не может участвовать по формально-правовым причинам, — отстранённые Свенчковский и Соханьский, а также Ярослав Вырембак, чьё избрание Корвин-Пиотровская считает проведённым с нарушениями. Он сказал:

«Мы можем говорить о кворуме в две трети, считая от 12 человек. Такова моя позиция».

Собрание постановило, что в бюджет Польши на 2027 год необходимо включить отдельную часть для Конституционного трибунала. Корвин-Пиотровская назвала это обращением к законодателям. Собрание созвали срочно, без обычного семидневного уведомления, поскольку в парламенте идёт работа над законом о бюджете.

Дисциплинарным представителем по делу Свенчковского жребий выбрал судью Станислава Пиотровича, состав возглавила Магдалена Бентковская. По делу Соханьского представителем стал Дариуш Шостек, председательствовать будет Мацей Берек. Свенчковский заранее заявил, что «законные судьи» на собрание не придут, и назвал его «дружеской встречей». Семеро судей, включая Свенчковского и Соханьского, призвали власти страны разрешить ситуацию вокруг трибунала.

30 октября Корвин-Пиотровская объявила, что как судья с наибольшим стажем берёт руководство трибуналом на себя, и на месяц отстранила Свенчковского и Соханьского. Их обвинили в том, что они не давали созвать Общее собрание с участием всех законно избранных Сеймом судей. Сторона Свенчковского отстранения не признала, а генпрокурор Вальдемар Журек в тот же день передал в трибунал ходатайства о снятии иммунитета с обоих.

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Публикация:«В Польше восемь судей Конституционного трибунала без отстранённого председателя признали себя кворумом и приняли решение по бюджету»

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