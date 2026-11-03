Туск подписал назначения в Нацбанк Польши, которые блокировал после совместного выступления главы банка с Навроцким

Премьер-министр Польши Дональд Туск поставил подпись под решениями о назначении четырех новых членов правления Национального банка Польши (НБП), сообщает Rzeczpospolita. Об этом он объявил 3 ноября, открывая заседание правительства. Документы уже отправлены президенту Каролю Навроцкому, который должен их подписать.

Туск сказал:

«НБП должен быть защищен всеми нами от ненужных потрясений. Нам грозили клинч и остановка работы банка, поэтому я решился на этот жест».

Правительство Туска давно конфликтует с главой НБП Адамом Глапиньским. Правящая коалиция добивается, чтобы его дело рассмотрел Государственный трибунал — специальный суд для высших чиновников. 9 октября профильная комиссия Сейма рекомендовала это сделать, признав доказанными все восемь обвинений, в том числе косвенное финансирование дефицита бюджета через скупку облигаций, снижение ставки перед выборами 2023 года и нарушение политического нейтралитета.

Членов правления НБП назначает президент по представлению главы банка, но такие акты требуют подписи премьера. Навроцкий подписал решения о назначении этих кандидатов еще в феврале, однако в мае Туск вернул их без подписи. Как писала Rzeczpospolita, правительство потеряло доверие к Глапиньскому после его совместной пресс-конференции с Навроцким, который предложил альтернативу европейской программе оборонных кредитов SAFE за счет нереализованной прибыли НБП от золотых резервов. 4 ноября истекают полномочия члена правления Адама Липиньского, и в правлении осталось бы пять человек при установленном законом минимуме в шесть.

По данным Radio ESKA, Туск не захотел открывать «очередной фронт» после событий в Конституционном трибунале. 30 октября судья Анна Корвин-Пиотровская отстранила председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя, а к зданию суда вызвали полицию. Навроцкий прервал визит в Сенегал и обвинил правительство в «силовом захвате» трибунала.