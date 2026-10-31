Президент Польши обвинил правительство в «силовом захвате» Конституционного трибунала и созвал срочные консультации

Президент провел в здании несколько часов и покинул его рано утром. Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек сообщил, что в трибунал прибыл прокурор Анджей Пясечный. Журек выразил надежду, что прокуратура даст оценку действиям участников ночного конфликта.

Все это время возле здания продолжалась акция протеста с участием политиков оппозиционной партии «Право и справедливость», «Конфедерации» и других правых объединений. Полиция оцепила территорию. По данным правоохранительных органов, были задержаны три человека, перелезшие через ограждение трибунала. Во время столкновений в полицейских бросали бутылки, стулья и другие предметы.

В официальном сообщении полиция отдельно отвергла утверждения о захвате здания. Согласно ее версии, сотрудники находились только на прилегающей территории, обеспечивали безопасность судей и участников протеста и не вмешивались в работу трибунала. Как утверждается, полицию вызвали после обращений генпрокурора и судьи, предупредившей об угрозе безопасности сотрудников суда.

Из-за чего начался конфликт

Как писал The Insider, вечером 30 октября судья Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского на один месяц, взяв руководство судом на себя. Причиной она назвала препятствия работе новых судей, избранных парламентом, и нарушения при формировании судебных составов.

Свенчковский отказался признать отстранение. В официальном аккаунте трибунала в X появилось сообщение о незаконном захвате сайта учреждения и попытке государственного переворота. В тот же день генпрокурор Журек направил пять ходатайств о лишении Свенчковского и Соханьского судейской неприкосновенности. Четыре из них касаются Свенчковского, одно — Соханьского.

Конфликт вокруг Конституционного трибунала продолжается с 2015 года, когда пришедшая к власти партия PiS назначила своих кандидатов на судейские места, часть которых уже была занята. Законность этих назначений впоследствии оспаривалась польскими и европейскими судами. После победы коалиции Дональда Туска на парламентских выборах 2023 года новое правительство пообещало восстановить независимость судебной системы, однако столкнулось с сопротивлением руководства трибунала и президентов, связанных с PiS.

В марте 2026 года Сейм избрал шесть новых судей Конституционного трибунала. Двое принесли присягу перед президентом, однако Навроцкий отказался принимать ее у остальных четырех. Они принесли присягу в парламенте без участия президента, но руководство трибунала не допустило их к рассмотрению дел.

В мае Европейский суд по правам человека принял временные меры, потребовав от польских властей не препятствовать работе этих четырех судей, в числе которых была Корвин-Пиотровская. В октябре Венецианская комиссия Совета Европы пришла к выводу, что президент не вправе блокировать назначение избранных парламентом судей отказом принять присягу. Комиссия допустила проведение присяги без его физического присутствия при соблюдении определенных условий.

При этом законность самого отстранения Свенчковского также вызывает вопросы. Профессор права Варшавского университета Марцин Матчак, известный своей критикой судебной политики PiS, полагает, что у Корвин-Пиотровской не было достаточных правовых оснований для такого решения. Заключение Венецианской комиссии и временные меры ЕСПЧ касаются допуска судей к работе, но сами по себе не устанавливают законность отстранения председателя.

В свою очередь, премьер Дональд Туск заявил о необходимости для восстановления верховенства права после нескольких лет правления PiS. Представители оппозиции, напротив, обвиняют правительство в попытке подчинить себе судебную систему.