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Новости

Среди погибших и раненных при стрельбе в Кракове оказались граждане пяти иностранных государств — МВД Польши. Известно о раненой россиянке

The Insider
Фото: Onet

Фото: Onet

Среди погибших и раненых в результате стрельбы в центре Кракова 7 ноября оказались граждане пяти иностранных государств: Великобритании, Австрии, Германии, России и Португалии. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецка. 

По ее словам, местные власти проинформировали дипломатов из соответствующих стран. «По соображениям конфиденциальности мы не предоставляем информацию о возрасте, поле или состоянии здоровья пострадавших», — добавила Галецка. Посольство России ранее сообщило, что в числе раненых в Кракове есть россиянка.

Прокуратура Польши 8 ноября заявила, что расценивает совершенное в Кракове нападение как акт терроризма. Собранные улики указывают, что убийство шести человек на площади в Кракове, и убийство трех человек в жилом доме в городе Островец-Свентокшиски совершены одним человеком, отметили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, днем 7 ноября мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь по прохожим, убив шесть и ранив 15 человек, включая двух полицейских. Стрелок был ранен в перестрелке с полицией и задержан. Нападавший идентифицирован как 24-летний Михал О.

Вскоре по месту жительства подозреваемого нашли тела его родителей и сестры с огнестрельными ранениями.

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Публикация:«Среди погибших и раненных при стрельбе в Кракове оказались граждане пяти иностранных государств — МВД Польши. Известно о раненой россиянке»

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