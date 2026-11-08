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В доме стрелка, убившего шесть человек в центре Кракова, нашли еще три тела. Это родители и сестра стрелка

The Insider
Полиция у дома подозреваемого Михала О. Фото: Onet

Полиция у дома подозреваемого Михала О. Фото: Onet

Полиция Польши подтвердила, что в квартире подозреваемого в убийстве шести человек в центре Кракова обнаружены еще три тела, сообщает издание Onet. «Вчера около 22:00 в квартире в многоквартирном доме в центре Островец-Свентокшиски мы обнаружили тела трех человек: 53-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 52 и 21 года. Это родители и сестра 24-летнего мужчины, задержанного в Кракове», — сообщили в полиции.

По предварительным данным, на телах обнаружены огнестрельные ранения. В жилье нашли семь единиц оружия. О том, что в доме стрелка могут быть погибшие, накануне сообщил премьер-министр Дональд Туск, пишет издание Interia.

Посольство РФ в Польше сообщило, что в числе раненых в Кракове есть гражданка России.

Как сообщалось ранее, около 15 часов 7 ноября стрелок въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь по прохожим. В настоящее время известно о шести погибших и 16 раненых, включая самого стрелка и двух полицейских. Нападавший идентифицирован как 24-летний Михал О.

Улицы у места преступления остаются оцеплены полицией. В Польше объявлен двухдневный национальный траур.

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Публикация:«В доме стрелка, убившего шесть человек в центре Кракова, нашли еще три тела. Это родители и сестра стрелка»

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