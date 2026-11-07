В центре Кракова мужчина открыл стрельбу по прохожим из автомобиля. Два человека погибли, десять ранены

В центре польского Кракова мужчина открыл стрельбу по случайным прохожим из движущегося автомобиля. Первоначально сообщалось о двух погибших и десяти раненых, в том числе двух полицейских, передавало RMF FM.
Обновлено 18:34 (мск): Rzeczpospolita сообщает со ссылкой на полицию уже о пяти погибших и более десяти раненых.
Обновлено 19:11 (мск): По данным полиции, нападавший был одет в военную форму и вооружён длинноствольным оружием военного типа. В его автомобиле обнаружили большое количество другого оружия и боеприпасов. При задержании мужчина вступил в перестрелку с полицейскими, которые ранили его. Сейчас он находится в одной из больниц Кракова. Его личность пока не установлена.
По неподтверждённым данным RMF FM, нападавшему 25 лет, он использовал карабин AR-15. TVP Info сообщает о возможном участии в нападении двух человек, однако полиция утверждает, что стрелявший был один. Все пятеро погибших, по данным правоохранителей, были случайными жертвами.
Стрельба произошла 7 ноября вскоре после 15:00 (17:00 мск) на Главной рыночной площади (Rynek Główny). Как сообщил представитель пожарной службы Малопольского воеводства Хуберт Цеплы, нападавший стрелял из автомобиля, двигавшегося со стороны улицы Славковской.
По данным TVP Info, мужчина въехал на площадь, открыл дверь автомобиля, снял с предохранителя автоматическое оружие и начал стрелять по случайным прохожим. Затем он перенёс огонь на другую часть площади, стреляя в людей, пытавшихся спастись бегством.
В результате стрельбы также были повреждены витрина магазина возле Мариацкого костёла и городской трамвай.
На месте происшествия работают экстренные службы, на площади приземлился вертолёт санитарной авиации. Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский направился в Краков. Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что направил в город главу Бюро национальной безопасности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что глава МВД постоянно информирует его о ситуации. «Полиция расследует мотивы и все обстоятельства нападения», — написал он в социальных сетях.