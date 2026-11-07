В центре Кракова мужчина открыл стрельбу по прохожим из автомобиля. Два человека погибли, десять ранены

В центре польского Кракова мужчина открыл стрельбу по случайным прохожим из движущегося автомобиля. Первоначально сообщалось о двух погибших и десяти раненых, в том числе двух полицейских, передавало RMF FM.

Обновлено 18:34 (мск): Rzeczpospolita сообщает со ссылкой на полицию уже о пяти погибших и более десяти раненых.

Обновлено 19:11 (мск): По данным полиции, нападавший был одет в военную форму и вооружён длинноствольным оружием военного типа. В его автомобиле обнаружили большое количество другого оружия и боеприпасов. При задержании мужчина вступил в перестрелку с полицейскими, которые ранили его. Сейчас он находится в одной из больниц Кракова. Его личность пока не установлена.

По неподтверждённым данным RMF FM, нападавшему 25 лет, он использовал карабин AR-15. TVP Info сообщает о возможном участии в нападении двух человек, однако полиция утверждает, что стрелявший был один. Все пятеро погибших, по данным правоохранителей, были случайными жертвами.