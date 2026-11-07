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Новости

СМИ установили личность подозреваемого в убийстве шести человек в Кракове. Его отец владеет 11 единицами оружия

The Insider
Иллюстрация к материалу

Массовую стрельбу в центре польского Кракова, в результате которой погибли шесть человек, предположительно устроил 24-летний гражданин Польши Михал О., родившийся в 2002 году. одозреваемый родом из города Островец-Свентокшиски в Свентокшиском воеводстве. Его личность установило польское издание Interia. Ряд СМИ писали, что ему 25 лет.

По данным журналиста Interia Давида Серафина, автомобиль, на котором передвигался нападавший, был зарегистрирован на его 52-летнего отца. На имя последнего официально оформлено 11 единиц огнестрельного оружия. Издание ссылается на собственные источники, в том числе в Министерстве внутренних дел Польши. При этом пока неизвестно, принадлежало ли отцу оружие, использованное при нападении.

Ранее полиция сообщила, что стрелявший был одет в военную форму и вооружён длинноствольным оружием военного типа. В его автомобиле обнаружили большое количество другого оружия и боеприпасов. По неподтверждённым данным RMF FM, мужчина использовал карабин AR-15.

Полиция Малопольского воеводства официально подтвердила, что задержанный является гражданином Польши. Правоохранители также опровергли сообщения о втором нападавшем и гибели одного из полицейских.

Стрельба произошла 7 ноября около 15:00 по местному времени на Главной рыночной площади Кракова. Мужчина открыл огонь по случайным прохожим из автомобиля, после чего продолжил движение по центру города. При задержании он вступил в перестрелку с полицейскими и получил ранение. Нападавшего доставили в больницу.

Число погибших выросло до шести человек. Более десяти получили ранения, в том числе трое полицейских. По информации Interia, один из раненых сотрудников полиции находится в критическом состоянии, ему проводят операцию.

Мотивы нападения пока неизвестны.

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Публикация:«СМИ установили личность подозреваемого в убийстве шести человек в Кракове. Его отец владеет 11 единицами оружия»

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