Национальный банк Польши (НБП) заблокировал счета Конституционного трибунала, контроль над которым в конце октября стал причиной политического кризиса и обострил противостояние правительства и президента страны. Об этом сообщает издание Fakt. Представитель регулятора пояснил, что в банке не понимают, кто управляет трибуналом, а значит, неясно также, кто имеет право распоряжаться деньгами.

Нацбанк Польши собрал пресс-конференцию, на которой объяснил решение о приостановке переводов средств со счетов Конституционного трибунала. От имени Нацбанка выступил член правления НБП Павел Шаламаха (экс-министр финансов в 2015–2016 годах в правительстве Беаты Шидло из консервативной партии «Право и справедливость»):

«Мы — центральный банк, а не участник политических споров. Национальный банк Польши не учреждение, уполномоченное разрешать разногласия в политико-правовой системе. Сейчас Национальный банк Польши не имеет оснований надлежащим образом установить, будут ли подаваться распоряжения об осуществлении платежных операций от имени Конституционного трибунала уполномоченными на это лицами. А в этом отношении не должно быть никакой двусмысленности. Мы подчеркиваем, что это решение носит абсолютно аполитичный характер. Это техническое решение, направленное на выполнение установленных процедур. Оно непосредственно исходит из содержания противоречивых документов, представленных в Нацбанк».

Шаламаха пояснил, что в банк поступили противоречивые документы, указывающие разные данные о том, кто уполномочен представлять Конституционный трибунал.

Польская редакция издания Business Insider отмечает, что на пресс-конференции присутствовали сразу несколько членов правления НБП, включая председателя Адама Глапинского, однако никто, кроме Шаламахи, так и не выступил. Журналистам также не разрешили задать вопросы. Кроме того, начало пресс-конференции затянулось более чем на четверть часа, а сама она продлилась две минуты.

В конце октября судья Конституционного трибунала Анна Корвин-Пиотровская объявила, что как судья с самым большим стажем берет руководство трибуналом на себя. Она немедленно на месяц отстранила от работы председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. В тот же день по ее вызову на территорию трибунала вошла варшавская полиция.

Либеральное правительство Дональда Туска не признаёт решений трибунала, поскольку в его составе остаются судьи, незаконно, по их мнению, назначенные при власти партии «Право и справедливость». А президент Кароль Навроцкий и Свенчковский не признают судей, избранных Сеймом в 2026 году, включая Корвин-Пиотровскую. После отстранения председателя трибунала президент Польши даже заявил о попытке государственного переворота в стране.

11 ноября в Варшаве прошел многотысячный марш, посвященный Дню независимости. Однако участие в нем принимали в основном консервативно настроенные граждане, что в итоге привело к превращению мероприятия в импровизированный митинг за президента Навроцкого и против премьера Туска. Политический кризис вокруг Конституционного трибунала стал ключевой темой разговоров среди участников шествия, сообщал корреспондент The Insider в Варшаве Витольд Решка.