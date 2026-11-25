Международная федерация хоккея (IIHF) намерена обжаловать в Федеральном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске россиян на соревнования. Об этом говорится в заявлении IIHF. Там отметили, что поводом для подачи иска стали подозрения в связях с Россией двух из трех арбитров CAS. Эксперт по международному спортивному праву Антуан Дюваль пояснил The Insider, что шансы IIHF на успех крайне малы, поскольку для обжалования нужны весомые доказательства конфликта интересов, а сейчас их не наблюдается.

В заявлении IIHF говорится:

«По итогам недавнего заседания Совет IIHF принял решение обжаловать в Федеральном суде Швейцарии решение CAS об участии России в турнирах IIHS. Решение [IIHF] основано на сомнениях в независимости и беспристрастности двух из трех арбитров в составе арбитражного суда, особенно в свете недавно появившейся информации о потенциальных связях этих двух арбитров с Россией».

До этого швейцарское издание Inside Paradeplat обнаружило, что председатель арбитражной комиссии (постановившей 30 октября вернуть сборные России по хоккею на турниры IIHF) Джулио Палермо посещал Москву в конце сентября, где выступал на Российском международном арбитражном конгрессе, организованном Российским институтом современного арбитража. В CAS тогда заверили, что итальянец ездил в Москву за свой счет и на тот момент еще не знал, что будет рассматривать дело, связанное с Россией. Это назначение он получил 9 октября, два заседания прошли 23 и 26 октября.

Другой судья, египтянин Исмаил Селим, в течение пяти лет — до 2025 года — сотрудничал с российскими организациями. Он приезжал в Москву, выступал и даже подписывал как руководитель Каирского регионального центра международного коммерческого арбитража соглашение с Российской арбитражной ассоциацией.

Как пояснил The Insider эксперт в области международного спортивного права, руководитель Центра международного спортивного права при Институте Т.М.К. Ассера в Гааге Антуан Дюваль, шансы IIHF на успех в швейцарском суде крайне невелики. Он подчеркнул:

«Сама по себе профессиональная деятельность в конкретной стране не вызывает сомнений в независимости или беспристрастности арбитра. Вопрос заключается в том, получали ли арбитры вознаграждение за эту деятельность и от кого, а также высказывали ли они публично какие-то мнения, которые могли бы свидетельствовать об их предвзятости при рассмотрении дела с участием IIHF. У меня недостаточно информации об обстоятельствах дела, чтобы сделать такой вывод».

Дюваль отметил, что у арбитров не было обязательства раскрывать информацию о своем участии в мероприятиях в России до назначения в состав арбитражной коллегии, однако им «следовало раскрыть информацию о любых денежных выплатах или вознаграждениях в неденежной форме, полученных от российских спортивных организаций за участие в этой конференции», если подобные вещи действительно происходили. Юрист пояснил:

«Если арбитры публично не высказывали мнений, связанных с оценкой данного дела, и не получали вознаграждения от российских спортивных организаций за свое участие [в мероприятиях в России], то сам по себе факт их присутствия на конференции вряд ли будет признан достаточным основанием для сомнений в их независимости и беспристрастности. [Перспективы IIHF оспорить решение CAS] крайне невелики. Федеральный суд Швейцарии придерживается весьма ограничительного подхода при рассмотрении заявлений, оспаривающих независимость отдельных арбитров CAS. Для успешного обжалования IIHF необходимо представить весомые доказательства наличия конфликта интересов или предвзятости. Я не уверен, что такие доказательства есть в данном случае. Строгая судебная практика Федерального суда Швейцарии в вопросах независимости и беспристрастности отдельных арбитров CAS не сулит благоприятных перспектив для данного обжалования».

Дюваль также отметил, что история вокруг решения CAS говорит о необходимости рассмотреть возможность формирования постоянного состава арбитров, профессиональная деятельность которых состояла бы исключительно в рассмотрении дел в CAS. Он пояснил:

«Это позволило бы существенно сократить вероятность возникновения конфликтов интересов или намека на них. Кроме того, арбитров могли бы назначать в соответствующие коллегии случайным образом без возможности влияния сторон и администрации CAS на формирование состава коллегий. Как показывает это дело, CAS принимает решения, имеющие ключевое значение для управления спортивными процессами на международном уровне. Поэтому крайне важно, чтобы независимость и беспристрастность лиц, принимающих такие решения, были гарантированы на институциональном уровне с помощью специальных механизмов обеспечения этих принципов, которые в настоящее время отсутствуют».

Как писал The Insider, решение CAS, обязывающее вернуть сборные России по хоккею на международные турниры, ухудшило положение остальных российских спортсменов. Вместо реального участия российских хоккеистов в соревнованиях, представители других видов спорта, которые уже выступали в нейтральном статусе и готовились к новым турнирам, столкнулись с волной противодействия. В частности, в Евросоюзе рассматривается введение запрета выдачи виз российским спортсменам, которые могли бы принять участие в соревнованиях на территории европейских стран. Ряд государств ЕС уже приняли подобные решения на национальном уровне — в частности, Финляндия, где в марте 2027 года должен пройти чемпионат мира по фигурному катанию, в котором должны были участвовать нейтральные атлеты из России.