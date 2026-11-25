Госдума 24 ноября приняла в третьем чтении закон о бюджете Социального фонда на 2027–2029 годы. На компенсацию расходов на жилье и коммунальные услуги семьям погибших военнослужащих и добровольцев в нем заложено 7,3 млрд рублей в 2027 году, 8,6 млрд в 2028-м и 10,1 млрд в 2029-м, обнаружил The Insider.

Год назад на эти цели планировали выделить заметно меньше. В действующем законе о бюджете Соцфонда на 2026–2028 годы предусмотрено около 5,8 млрд рублей в год, и сумма не росла от года к году. Получается, что план на 2027 год увеличили примерно на 26%, а на 2028-й — почти в полтора раза, если отталкиваться от прошлогодних прогнозов.

Компенсация покрывает 60% расходов семьи на ЖКУ и выплачивается ежемесячно. Соцфонд назначает ее семьям военнослужащих, у которых право на выплату появилось после 1 января 2022 года, и семьям добровольцев — после 24 февраля 2022 года. Сколько семей получают компенсацию, в документах не указано.

Часть роста можно объяснить подорожанием коммунальных услуг. По прогнозу Минэкономразвития, тарифы ЖКХ вырастут с 1 июля 2027 года на 11%, в 2028-м — на 8,6%, в 2029-м — на 7,6%. Кроме того, в прошлогоднем бюджете сумму компенсаций вообще не индексировали. А в июне 2026 года правительство немного расширило круг получателей: выплату стали получать и дети, окончившие школу после 18 лет, до 1 сентября того же года. Однако полностью эти факторы рост не объясняют. На 2028 и 2029 годы расходы на компенсации заложены с приростом примерно на 17–18% в год по сравнению с предыдущим, что почти вдвое выше прогнозной индексации тарифов. Это позволяет предположить, что власти закладывают в эти годы рост числа получателей выплат.

Ранее The Insider писал, что правительство увеличивает крайний срок выплаты «гробовых» семьям погибших военных с 30 дней до 7 месяцев.