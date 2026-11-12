Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82,66 ₽ растёт

EUR

92,70 ₽ растёт

BRENT

$92,26 падает

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

88

 

 

 

 

 

Новости

В Крыму членам семей погибших разрешили получать невостребованные доли компенсаций за других родственников. Но деньги могут попросить назад

The Insider
Фото: Крым24

Фото: Крым24

Власти аннексированного Крыма разрешили перераспределять невостребованные доли компенсаций за гибель участников войны против Украины между родственниками, уже получившими свою часть выплат. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 761 от 11 ноября, обнаружил The Insider. При этом полученную дополнительную выплату могут потребовать вернуть, если позднее за деньгами все-таки обратятся другие родственники погибшего.

Региональная компенсация в оккупированном Крыму за гибель участника войны против Украины составляет 1 млн рублей на семью. По ранее действовавшим правилам она распределялась в равных долях между родственниками погибшего, имеющими право на выплату: супругами, родителями, детьми и другими членами семьи, если это предусмотрено законом. Оформить всю компенсацию на одного родственника можно было только с письменного согласия остальных. Новое постановление меняет этот порядок.

Теперь, если в течение 12 месяцев с момента первого обращения за компенсацией остальные родственники не подадут заявления на выплату, то невостребованные доли компенсации разрешено распределить между уже получившими деньги. Для этого человек, желающий забрать долю другого родственника погибшего, должен подать отдельное заявление.

Например, если у погибшего остались жена и мать, то каждой из них полагается по 500 тысяч рублей. Однако если заявление на выплату подала только одна из них, то она же имеет право спустя год запросить и долю второй, если та осталась невостребованной.

При подаче заявления на чужую долю требуется подписать обязательство о возврате денег, если родственник, чья доля была перераспределена, все-таки решит за ней обратиться. Если получивший дополнительную выплату откажется возвращать деньги, то их могут взыскать через суд.

Помимо этого, российские власти Крыма отдельно включили в перечень получателей компенсации детей, родившихся уже после смерти отца.

Схожие механизмы перераспределения компенсаций ранее были введены и в других регионах. Например, в Свердловской, Новосибирской и Владимирской областях. А в Брянской области, где также предусмотрено перераспределение, родственникам, о которых не было известно в момент передачи другим членам семьи полагающейся им доли, предлагается самостоятельно требовать ее возмещения через суд.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — так наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях».

Хотите поделиться?

Публикация:«В Крыму членам семей погибших разрешили получать невостребованные доли компенсаций за других родственников. Но деньги могут попросить назад»

Популярное

  1. Спасибо деду за победу: из-за Трампа демократы получили хорошие шансы на большинство в обеих палатах Конгресса
  2. Неуловимый Джо: что мы узнали из взлома морпеха-перебежчика Джона Дугана, использованного и брошенного российскими спецслужбами
  3. Системная ошибка: российский рынок IT оказался в глубоком кризисе
  4. Операция «мигрант»: как ФСБ организует нелегальный трафик людей через страны Балтии в ЕС
  5. Укрощение слона: как демократы повлияют на курс Трампа в случае победы в обеих палатах

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте