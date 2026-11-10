Российские регионы с бедным населением вынуждены выделять деньги на военные расходы. В некоторых одновременно сокращают социальные выплаты

Российские регионы и муниципалитеты вводят дополнительные выплаты гражданам, заключившим контракты о пребывании в мобилизационном резерве для защиты предприятий и объектов инфраструктуры от украинских беспилотников. В зависимости от региона резервистам обещают единовременные выплаты, ежемесячные надбавки и премии за уничтоженные дроны. Финансирование этих мер возлагается на местные бюджеты, в том числе в субъектах Федерации, где десятки и сотни тысяч жителей находятся за чертой бедности.

Как установил The Insider, в Чувашии на выплаты резервистам выделили почти 9,7 млн рублей из резервного фонда правительства, в Липецкой области предусмотрели 16 млн рублей, а в Курганской области установили ежемесячную доплату в размере 30 тысяч рублей. В Саратовской области такие обязательства взяли на себя отдельные муниципалитеты.

В некоторых регионах новые расходы на военные задачи совпали с сокращением гражданских бюджетных программ. В Приморском крае власти уменьшили финансирование здравоохранения, образования и социальной поддержки, одновременно увеличив резервный фонд на 1,5 млрд рублей для выплат, связанных с войной. Региональное Министерство труда признало, что нагрузка на бюджет, в том числе из-за войны, привела к задержкам отдельных социальных выплат.

Это следует из региональных нормативных актов, бюджетных поправок и материалов контрольно-счетных органов, изученных The Insider.

В Приморье признали задержки социальных выплат из-за расходов на войну

Один из наиболее показательных примеров — Приморский край. В октябре региональные власти сократили расходы бюджета на 2026 год на 3,8 млрд рублей. После корректировки дефицит бюджета составил 25,7 млрд рублей.

Сокращение ассигнований затронуло 18 государственных программ. Уменьшено финансирование здравоохранения, транспортного комплекса и обеспечения населения доступным жильем — более чем на миллиард рублей каждая программа.

Расходы на образование сократили на 644 млн рублей, на физическую культуру и спорт — на 404 млн рублей, на социальную поддержку населения — на 207 млн рублей.

Поправки затронули в том числе строительство медицинских объектов. Завершение ряда больниц и поликлиник перенесли на 2027 год.

Одновременно власти увеличили резервный фонд правительства края на 1,5 млрд рублей. Эти средства предназначены для оказания материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с войной против Украины.

При этом речь идет о более широкой категории расходов, чем выплаты мобилизационному резерву. Утверждать, что весь дополнительный объем резервного фонда предназначен для противодействия беспилотникам, нельзя.

В конце октября последствия бюджетной нагрузки затронули и получателей социальной помощи. Министерство труда и социальной политики Приморского края сообщило, что региональный бюджет работает в условиях повышенной нагрузки, в том числе из-за необходимости финансировать задачи, связанные с войной. Ведомство предупредило о возможных задержках отдельных социальных выплат и объяснило их поэтапным поступлением финансирования.

Позднее министерство уточнило, что задержки затронули две меры социальной поддержки и финансирование по ним восстановлено.

В Липецкой области выделили 16 млн рублей резервистам и сократили расходы на жилье сиротам

Другой пример — Липецкая область. В начале ноября региональный парламент утвердил поправки к бюджету на 2026 год. Доходы после корректировки составили 109,2 млрд рублей, расходы — 125,8 млрд рублей, дефицит — 16,6 млрд рублей.

Согласно представленным на заседании данным министра финансов Светланы Володиной, 16 млн рублей предусмотрены на выплаты гражданам, пребывающим в мобилизационном резерве.

Одновременно власти сократили на 269 млн рублей ассигнования на приобретение жилья для детей-сирот.

Оба решения были представлены в рамках одной корректировки бюджета. При этом документы не доказывают, что средства, ранее предназначавшиеся для обеспечения сирот жильем, перенаправили непосредственно резервистам.

Бюджетные поправки также предусматривали увеличение отдельных социальных расходов, в том числе на льготные лекарства, компенсации жилищно-коммунальных услуг и содержание учреждений социальной защиты.

В Марий Эл за чертой бедности живут 74 тысячи человек. Резервистам платят по 100 тысяч рублей

В Республике Марий Эл, по официальным данным Маристата за 2025 год, за границей бедности находились 74,1 тысячи человек, или 11,1% населения.

Несмотря на сохраняющуюся бедность, власти республики установили дополнительное денежное вознаграждение за заключение контракта о пребывании в мобилизационном резерве.

Согласно указу главы республики от 25 июня 2026 года, размер единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет республиканского бюджета, а перечисление денег организовано через региональную систему предоставления мер социальной поддержки.

Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2026 года, то есть предусматривает выплаты и по контрактам, заключенным до его принятия, при соблюдении установленных условий.

Курганская область: власти признают нехватку денег на инфраструктуру, но вводят выплаты резервистам

В Курганской области правительство постановлением от 12 августа 2026 года установило ежемесячную выплату в размере 30 тысяч рублей гражданам, заключившим контракт о пребывании в мобилизационном резерве и направленным на специальные сборы для защиты критически важных объектов.

Финансирование предусмотрено за счет областного бюджета в рамках государственной программы обеспечения общественного порядка и противодействия преступности.

При этом организацией перечислений занимается областной Центр социальной поддержки населения. Сведения о резервистах передаются через военный комиссариат и согласуются с региональными органами власти.

Социально-экономическое положение области делает эти расходы особенно показательными.

В официальном прогнозе социально-экономического развития Курганской области на 2026–2028 годы правительство указывает, что в 2024 году среднедушевые денежные доходы жителей составляли 41 198 рублей в месяц против 63 090 рублей в среднем по России. Таким образом, показатель региона составлял около 65% общероссийского уровня.

В том же документе областные власти перечисляют препятствия для развития региона: износ основных фондов, недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, неравномерное развитие муниципалитетов, неблагоприятную демографическую ситуацию и нехватку собственных бюджетных ресурсов для строительства инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов.

Отдельно отмечается высокий государственный долг, осложняющий финансирование обязательств области.

В Чувашии почти 9,7 млн рублей выделили резервистам из резервного фонда

В Чувашии за официальной границей бедности в 2025 году находились около 108 тысяч человек — 9,3% населения, согласно региональным статистическим данным.

2 июля 2026 года правительство республики приняло распоряжение, которым выделило из резервного фонда 9,7 млн рублей на ежемесячные выплаты гражданам, заключившим контракты о пребывании в мобилизационном резерве.

Позднее власти республики ввели дополнительное премирование за борьбу с беспилотниками. За повреждение или уничтожение беспилотного летательного аппарата предусмотрена выплата 100 тысяч рублей. Однако эта сумма предназначена не каждому участнику группы — она распределяется поровну между всеми резервистами мобильной огневой группы, обеспечившей поражение беспилотника. Для получения выплаты необходимо, чтобы при отражении атаки не были повреждены защищаемые объекты.

Отдельного внимания заслуживает источник финансирования этих премий. В разделе III утвержденного правительством порядка прямо указано, что выплаты производятся по бюджетному разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения». Иными словами, деньги за уничтожение украинских беспилотников в Чувашии формально учитываются как расходы на социальное обеспечение населения.

В Саратовской области выплаты резервистам возложили на муниципалитеты

В Саратовской области, по данным территориального органа Росстата, в 2025 году за чертой бедности находились 225,1 тысячи человек, или 9,5% населения региона.

При этом дополнительные расходы на комплектование мобилизационного резерва появились не только на уровне субъектов Федерации, но и в отдельных муниципальных образованиях.

В частности, постановление администрации Вольского муниципального района устанавливает единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей за заключение контракта о пребывании в мобилизационном резерве. В документе прямо указано, что выплаты осуществляются за счет средств бюджета Вольского муниципального района.

Аналогичную выплату в размере 100 тысяч рублей предусмотрели власти Хвалынского района, финансирование также осуществляется из резервного фонда районной администрации.

Выплаты резервистам проводят через систему социальной защиты

Изученные The Insider документы показывают еще одну особенность регионального финансирования мобилизационного резерва: в нескольких субъектах перечисление денег организовано через ведомства, которые обычно занимаются социальной поддержкой населения.

В Архангельской области правительство установило единовременную выплату резервистам в размере 100 тысяч рублей. Дополнительно предусмотрена оплата дежурств в мобильных огневых группах. После сентябрьского повышения она составляет 8 тысяч рублей за дежурство, но не более 80 тысяч рублей в месяц.

Главным распорядителем средств определено областное Министерство труда, занятости и социального развития, а выплаты осуществляет региональный Центр социальной защиты населения.

В Ульяновской области выплаты резервистам также проводятся через Министерство социального развития и областной Центр социальных выплат. Размер единовременного вознаграждения за первое направление на специальные сборы составляет 50 тысяч рублей.

В Курганской области деньги перечисляет Центр социальной поддержки населения, в Марий Эл — учреждение, занимающееся предоставлением мер социальной поддержки, в Чувашии — аналогичный региональный центр.

Во всех этих случаях речь идет о финансировании задач мобилизационного резерва из региональных бюджетов с использованием гражданской административной инфраструктуры.