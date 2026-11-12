Оккупационные власти Севастополя увеличили финансирование выплат пострадавшим от атак в 3200 раз — до 242 млн рублей

Оккупационные власти Севастополя увеличили объем средств на выплаты жителям, чье имущество пострадало в результате атак, еще на 32,7 млн рублей — до 241,9 млн. Соответствующее постановление правительства города опубликовано 11 ноября. Как подсчитал The Insider, с февраля объем финансирования по этой статье вырос более чем в 3200 раз.

В первоначальной редакции постановления от 5 февраля 2026 года на финансовую помощь жителям Севастополя, чье имущество пострадало в результате обстрелов или «действий террористической направленности», было предусмотрено всего 75 тысяч рублей. С тех пор оккупационная администрация не менее восьми раз вносила изменения в документ. Только за неполные два месяца объем финансирования вырос почти вдвое: 14 сентября он составлял 124,2 млн рублей, 18 сентября — 142,6 млн, а к концу октября достиг 209,2 млн.

Деньги на выплаты пострадавшим выделяются из резервного фонда оккупационного правительства Севастополя. В июне размер самого фонда увеличили вдвое — с 400 млн до 800 млн рублей. Таким образом, средства, предусмотренные сейчас на помощь владельцам пострадавшего имущества, составляют почти треть объема резервного фонда. Увеличение его финансирования произошло на фоне роста федеральных поступлений в бюджет Севастополя на 5,6 млрд рублей и увеличения дефицита городского бюджета с 4,3 млрд до 6,7 млрд рублей.

По данным оккупационного правительства Севастополя на 17 сентября, с начала года администрация произвела более 2 тысяч выплат на общую сумму 118,2 млн рублей. Кроме того, из резервного фонда выделяются средства на восстановление поврежденных при атаках многоквартирных домов и учебных заведений. Так, 63,9 млн рублей власти выделили на восстановление дома на улице Героев Подводников, 12, пострадавшего при атаке беспилотника 28 августа. Как писало местное издание «Объектив», жильцы дома более двух месяцев добивались начала восстановительных работ и обращались в прокуратуру.

Несмотря на рост расходов городского бюджета на компенсации, жителям Севастополя за уничтоженные при атаках дома выплачивают в несколько раз меньше их стоимости, выяснил The Insider в сентябре. Так, семьи Кувшиновых и Королëвых, лишившиеся домов в Балаклавском районе после атаки беспилотников 1 августа, получили решения о выплатах на 4,3 млн и 2,6 млн рублей соответственно, тогда как стоимость восстановления домов оценивалась примерно в 10 млн рублей. Другой семье за дом, разрушенный еще в марте 2024 года, назначили выплату в размере чуть более 2 млн рублей при независимой оценке его рыночной стоимости более чем в 9 млн.

Оккупационные власти Севастополя не используют федеральный механизм компенсаций за утраченное жилье, предусматривающий выплаты на приобретение нового. В Администрации президента России объясняли это тем, что после соответствующих атак в городе не вводили режим чрезвычайной ситуации. Действующий в Севастополе порядок оказания финансовой помощи не предусматривает обязательного возмещения полной стоимости уничтоженного имущества.