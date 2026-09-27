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Новости

Жителям Севастополя за уничтоженные при атаках дома выплачивают в несколько раз меньше их стоимости

The Insider
Иллюстрация к материалу

Жители аннексированного Севастополя, потерявшие жилье в результате атак беспилотников, получают выплаты, которых в некоторых случаях не хватает даже на половину стоимости нового дома. В отличие от соседнего Крыма, а также Белгородской и Курской областей, в Севастополе действует собственный порядок: пострадавшим выплачивают не компенсацию причиненного ущерба, а «финансовую помощь», при определении которой власти не обязаны учитывать рыночную стоимость уничтоженного имущества. На это обратило внимание местное издание ForPost.

Так, семьи Королёвых и Кувшиновых лишились домов в Балаклавском районе после атаки беспилотников в ночь на 1 августа 2026 года. Кувшиновым комиссия назначила 4,3 млн рублей, Королёвым — 2,6 млн рублей. При этом строительство новых домов оценивается примерно в 10 млн рублей. Один из пострадавших рассказывал, что только возведение стен и крыши без отделки и коммуникаций обойдется ему в 5,6 млн рублей. 

Еще один житель Севастополя ждет определения размера выплаты уже полгода. Его дом в районе Казачьей бухты был полностью разрушен при ударе беспилотника 18 марта. По его словам, комиссия не смогла определить размер ущерба и передала вопрос департаменту капитального строительства, где ему в итоге предложили выплату исходя из кадастровой стоимости.

Проблема существует как минимум с 2024 года. Дом тещи Артёма Широкоступа был разрушен в результате атаки в марте 2024 года. Комиссия назначила семье чуть более 2 млн рублей, хотя независимая оценка определила рыночную стоимость дома более чем в 9 млн. Апелляционный суд первоначально потребовал пересмотреть выплату с учетом рыночной стоимости, назвав такой подход «единственным соразмерным способом, отвечающим принципам справедливости». Однако после последующих разбирательств первоначальное решение об отказе в увеличении выплаты осталось в силе. Сейчас Широкоступ продолжает его обжаловать.

В Белгородской и Курской областях и аннексированном Крыму действует другой механизм поддержки потерявших жилье. Он основан на постановлении правительства РФ № 2402 от 29 декабря 2023 года и предусматривает федеральное финансирование. В региональных нормативных актах размер выплаты привязан к площади утраченного жилья и установленной Минстроем средней рыночной стоимости квадратного метра. В Севастополе выплаты регулируются распоряжением губернатора № 431-РГ и финансируются из резервного фонда города.

При этом установленная Минстроем средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Севастополе на третий квартал 2026 года составляет 169 716 рублей — даже немного больше, чем в соседнем Крыму, где она установлена на уровне 164 953 рубля. Однако власти Севастополя заявляют, что этот показатель используется для расчета федеральных трансфертов, а не для определения размера помощи конкретным пострадавшим.

В администрации президента одному из пострадавших прямо сообщили, что местная комиссия «не обязана учитывать размер реально причиненного ущерба или рыночную стоимость пострадавшего имущества», поскольку целью севастопольского порядка является предоставление финансовой помощи, а не возмещение ущерба.

Там же объяснили, что применить к этим случаям федеральный порядок нельзя, поскольку после соответствующих атак в Севастополе не вводился режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшие с этим не согласны и пытаются через суд признать местное распоряжение незаконным, утверждая, что оно противоречит федеральному механизму поддержки граждан, потерявших жилье.

В 2023 году Владимир Путин требовал, чтобы ремонт жилья и возмещение имущества граждан, пострадавших от обстрелов, не «буксовали» и не «вязли в бюрократических процедурах». Однако позднее администрация президента пояснила одному из севастопольцев, что тогда речь шла о Белгородской, Брянской и Курской областях и аннексированном Крыме. Севастополь в этот перечень не входил.

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Публикация:«Жителям Севастополя за уничтоженные при атаках дома выплачивают в несколько раз меньше их стоимости»

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