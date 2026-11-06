Власти Севастополя резко ухудшили прогноз экономики региона на фоне войны

Российские власти аннексированного Севастополя существенно пересмотрели прогноз экономического развития города на фоне украинских атак, санкций и проблем с транспортной инфраструктурой. Ожидаемый объём валового регионального продукта (ВРП) на 2026 год снизился с ранее прогнозировавшихся 385,4 млрд до 318,8 млрд рублей — почти на 67 млрд рублей, или 17,3%. Пересмотрены и оценки на другие годы.

Прогноз ВРП на 2027 год снижен с 435 млрд до примерно 340 млрд рублей. Власти также снизили оценку объёма экономики за уже завершившийся 2025 год — с 342,1 млрд до примерно 300,7 млрд рублей.

Это следует из сопоставления прежних прогнозных показателей с новым постановлением правительства Севастополя, которое изучил The Insider. Речь идёт о пересмотре номинальных прогнозов, а не о фактическом сокращении экономики на соответствующие суммы. Тем не менее новые расчёты показывают, насколько изменились ожидания регионального правительства за год.

В пояснительной записке к постановлению власти прямо связывают ухудшение экономических условий с войной. Среди факторов, сдерживающих развитие Севастополя, названы украинские атаки на энергетическую инфраструктуру, санкционное давление, дефицит топлива, нарушения железнодорожного сообщения и сложности с доставкой грузов.

Экономика перестала расти

Согласно новому прогнозу, в 2026 году физический объём ВРП Севастополя останется примерно на уровне предыдущего года. Иными словами, власти ожидают практически нулевого экономического роста.

Восстановление прогнозируется только с 2027 года, причём его темпы останутся невысокими. В зависимости от сценария рост экономики в 2027 году составит 0,9–1,5%, а к 2029 году ускорится до 2,3–2,6%.

Для сравнения, согласно общероссийскому прогнозу Минэкономразвития, ВВП России должен увеличиться на 0,6% в 2026 году, на 1,4% в 2027-м и на 2,4% в 2029-м.

В пояснительной записке севастопольские власти отмечают, что экономическая ситуация осложнилась сразу несколькими обстоятельствами. В частности, украинские атаки на объекты электроэнергетики привели к ограничениям энергоснабжения. Одновременно регион столкнулся с дефицитом топлива и нарушениями транспортной логистики.

Власти рассчитывают, что меры поддержки бизнеса и населения позволят начать постепенное восстановление экономики с 2027 года. Однако даже оптимистичный сценарий предполагает относительно медленный рост.

Экспорт сократился почти вдвое. Власти допускают дальнейшее падение

Одним из наиболее заметных негативных показателей стало сокращение внешней торговли. Согласно данным правительства Севастополя, в 2025 году экспорт товаров составил $2,8 млн против $5,2 млн годом ранее. Таким образом, экспорт сократился примерно на 46%. Импорт за тот же период снизился с $12,9 млн до $9,6 млн — примерно на четверть.

Власти не ожидают быстрого восстановления внешней торговли. Даже по базовому сценарию к 2029 году экспорт достигнет лишь $3,5 млн, оставаясь значительно ниже уровня 2024 года.

В консервативном сценарии, учитывающем усиление санкций и дополнительные логистические трудности, экспорт может сократиться до $1,3 млн. Это более чем вдвое меньше показателя 2025 года и в четыре раза меньше уровня 2024-го.

При этом абсолютные объёмы официально учитываемого экспорта региона остаются небольшими, поэтому приведённые показатели не отражают всей экономической активности, связанной с перемещением товаров между Севастополем и другими территориями.

Бизнес сокращается, промышленность зависит от восстановления поставок

Негативные тенденции затронули малое и среднее предпринимательство. В прогнозе на 2026 год власти ожидают дальнейшего сокращения числа субъектов малого и среднего бизнеса.

Среди причин называются ликвидация предприятий и изменение предпринимателями формы ведения деятельности, в том числе переход в статус индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

В промышленности ситуация также остаётся неопределённой. В 2025 году индекс промышленного производства составил 101,8% к уровню предыдущего года, однако дальнейшая динамика зависит от восстановления работы предприятий, устойчивости поставок и доступности энергоресурсов.

В документе отмечается, что санкции и транспортные ограничения затрудняют доставку сырья, оборудования и готовой продукции.

При этом промышленная структура Севастополя включает предприятия судостроения и судоремонта, производства строительных материалов, металлических конструкций и пищевой промышленности. Для этих отраслей перебои в снабжении и энергоснабжении могут иметь непосредственные экономические последствия.

Коммунальные тарифы растут значительно быстрее прогнозируемой инфляции

Дополнительную нагрузку на жителей и предприятия создаёт повышение стоимости коммунальных услуг.

Согласно документу, с 1 октября 2026 года тарифы на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, обращение с твёрдыми коммунальными отходами и природный газ для населения увеличились на 13,8%. Электроснабжение подорожало на 11,3%.

При этом прогнозируемая инфляция на 2026 год составляет 5,6%, и Банк России повысил прогноз по инфляции до 7,1-7,6%

Рост регулируемых тарифов значительно превышает этот показатель, хотя прямое сопоставление отдельных повышений с годовой инфляцией не позволяет определить итоговое изменение расходов домохозяйств.

В документе также приведены параметры индексации коммунальных услуг на протяжении 2026 года. Повышение тарифов происходит на фоне проблем с энергетической инфраструктурой и перебоев в предоставлении отдельных коммунальных услуг.

Зарплаты растут на бумаге, но реальные доходы увеличиваются медленно

Номинальные зарплаты в Севастополе продолжают увеличиваться, однако рост реальных доходов населения значительно скромнее.

По данным правительства, в 2025 году средняя начисленная зарплата составила 68 084 рубля. На 2026 год власти прогнозируют около 71,9 тысячи рублей, а к 2029 году — примерно 86,9 тысячи.

При этом реальные располагаемые доходы населения в 2025 году выросли лишь на 1,6%.

В 2026 году власти ожидают увеличения реальных доходов на 3–4%, а в 2027–2029 годах — на 3–5% ежегодно. Рост реальной заработной платы прогнозируется ещё более умеренным — на 1,9–2,7% в год.

Несмотря на повышение номинальных доходов, значительная часть жителей продолжает жить за чертой бедности. В 2025 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла 7,8%. На 2026 год власти прогнозируют снижение показателя до 7,5%, а на 2027-й — до 7%.

Таким образом, даже официальный прогноз предполагает, что в ближайшие годы проблема бедности сохранится.

Власти собираются экономить бюджетные деньги

В документе о бюджетной и налоговой политике на 2027–2029 годы, утверждённом 9 октября, говорится о необходимости уменьшить дефицит бюджета и тратить деньги более экономно. Новые траты разрешат только в том случае, если на них хватит денег.

Также правительство должно выполнить план по улучшению финансового положения региона, утверждённый 29 мая 2026 года. Сам документ имеет пометку «Для служебного пользования», поэтому конкретные меры в открытых материалах не раскрываются.

При этом Севастополь по-прежнему зависит от финансовой помощи федерального бюджета, в том числе от средств государственной программы развития Крыма и Севастополя.