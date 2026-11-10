В Хакасии сократили расходы на помощь малоимущим и социальные выплаты, одновременно выделив деньги на военкоматы

Правительство Хакасии перераспределило 41,3 млн рублей внутри бюджета регионального Министерства труда и социальной защиты. Власти сократили финансирование отдельных мер социальной поддержки, включая помощь малоимущим гражданам, субсидии и компенсационные выплаты.

Одновременно дополнительные средства предусмотрели на материальное стимулирование сотрудников социальной защиты, командированных в военные комиссариаты. Это следует из постановления правительства республики от 6 ноября 2026 года, которое изучил The Insider.

Документ подписал глава Хакасии Валентин Коновалов. Общая сумма перераспределенных ассигнований составила 41,316 млн рублей.

Деньги на работу сотрудников в военкоматах

Согласно приложению к постановлению, расходы на социальную поддержку работников бюджетных учреждений увеличены на 918 тысяч рублей.

В обосновании перераспределения указано, что 801 тысяча рублей предназначена для материального стимулирования сотрудников, командированных в военные комиссариаты, еще 117 тысяч рублей — для возмещения командировочных расходов.

Кроме того, увеличено финансирование деятельности самого Министерства труда и социальной защиты и подведомственных ему учреждений.

Сокращение социальной помощи

Одновременно правительство уменьшило финансирование нескольких направлений социальной поддержки.

На 1 млн рублей сокращены ассигнования на помощь малоимущим гражданам, получающим пособия. Еще на 750 тысяч рублей уменьшены расходы на субсидии гражданам.

В обоих случаях власти объяснили решение отсутствием потребности в первоначально предусмотренном объеме финансирования в текущем году.

Кроме того, на 11,7 млн рублей сокращены средства на компенсацию материального ущерба сельскохозяйственным производителям, у которых изымали животных при ликвидации очагов особо опасных болезней. Основанием также названо отсутствие потребности в полном объеме финансирования.

На 5,265 млн рублей уменьшены ассигнования на обеспечение деятельности подведомственных учреждений социальной защиты. В постановлении это объясняется экономией фонда оплаты труда.

Еще на 2,206 млн рублей сокращены предусмотренные в документе субвенции, связанные с финансированием отдельных социальных пособий гражданам, имеющим детей.