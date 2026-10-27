В ЯНАО семьям военных, осужденных за СОЧ, откажут в бесплатной юридической помощи. СОЧ часто признают погибших, чтобы не платить компенсацию

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов подписал закон, по которому участники войны против Украины и их родственники теряют право на часть бесплатной юридической помощи, если военного осудили за самовольное оставление части или дезертирство, обнаружил The Insider. Документ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу со дня публикации.

Закон в целом расширяет список услуг, которые государственное юрбюро округа и адвокаты оказывают бесплатно участникам войны и их семьям. Им помогут установить юридические факты и восстановить пропущенный срок для принятия наследства погибшего или объявленного умершим военного. Кроме того, юристы будут представлять их в судах и госорганах в спорах о льготах и компенсациях, а родственников — в делах о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или умершим.

Однако если в юрбюро или к адвокатам поступят сведения о вступившем в силу решении суда по статьям 337 или 338 УК, эта помощь прекращается и для самого военного, и для его семьи. В законе говорится:

«Оказание им и членам их семей бесплатной юридической помощи в случаях, определенных частями 3-3 и 3-4 настоящей статьи, прекращается с момента поступления таких сведений».

Новые нормы приняты во исполнение указа Владимира Путина от 15 мая, который рекомендовал регионам дать участникам войны и их семьям «дополнительные гарантии» права на бесплатную юрпомощь. Исключений для осужденных за СОЧ и дезертирство указ не содержит. В то же время летом депутат Госдумы Владимир Самокиш заявлял, что Минобороны всё чаще присваивает статус СОЧ погибшим военным, чтобы избежать выплат их семьям.

Ранее The Insider обнаружил, что власти Смоленской области урезали выплаты раненым на войне, а компенсацию семьям погибших снизили с 1 млн до 700 тысяч рублей. Смоленская область стала как минимум восьмым регионом, сократившим такие выплаты в 2026 году.