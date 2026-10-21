В Смоленской области на сотни тысяч рублей сократили выплаты семьям погибших на войне. Ранее так поступили как минимум 7 регионов России

Власти Смоленской области сократили региональные выплаты российским военнослужащим, получившим ранения на войне против Украины. Это следует из постановления № 619 правительства региона, опубликованного на портале правовой информации, обнаружил The Insider. Речь идет об уменьшении компенсаций на сотни тысяч рублей. Кроме того, была уменьшена выплата семьям погибших участников полномасштабного вторжения — с 1 млн рублей до 700 тысяч. В 2026 году как минимум 7 других регионов России значительно снизили компенсации семьям погибших либо вовсе отменили их.

В постановлении правительства Смоленской области, подписанном губернатором Василием Анохиным 16 октября и опубликованном 19 числа, говорится о снижении выплат российским военным за ранения, полученных в ходе войны против Украины. За легкое ранение предусмотрена компенсация в размере 300 тысяч рублей вместо прежних 500 тысяч (снижение на 40%). За тяжелое — 500 тысяч рублей вместо 700 тысяч (снижение почти на 30%). За ранения вне установленного государством перечня увечий теперь будет полагаться компенсация в три раза меньше: 100 тысяч рублей вместо 300 тысяч.

Кроме того, была снижена и региональная выплата семьям погибших на войне против Украины: с 1 млн рублей до 700 тысяч.

Изменения были внесены сразу в два постановления правительства Смоленской области: № 237 от 13 апреля 2022 года, регулирующее выплаты военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, и № 168 от 11 апреля 2023 года, предусматривающее компенсации добровольцам и их семьям.

Смоленская область стала как минимум восьмым регионом России, решившим в 2026 году сократить компенсации семьям погибших на войне против Украины.

В феврале власти Ульяновской области снизили региональную выплату семьям погибших с 1 млн рублей до 500 тысяч, а 27 апреля губернатор Алексей Русских подписал указ, уменьшающий подобную компенсацию до 50 тысяч рублей.

В Башкортостане выплаты за гибель военных с 1 января сократили с 1 млн до 500 тысяч рублей, а затем 30 апреля их снизили до 100 тысяч.

В Кемеровской области компенсацию семьям погибших с начала года сократили с 3 млн рублей до 1 млн.

В Омской области с февраля подобные выплаты снизили с 1 млн рублей до 500 тысяч.

В Саратовской области правительство в сентябре решило уменьшить выплаты семьям погибших сразу в 10 раз — с 1 млн до 100 тысяч рублей. Новые правила вступят в силу с 1 ноября 2026 года.

В Оренбургской области правительство вовсе отменило региональные компенсации семьям погибших на войне против Украины после 30 июня 2026 года.

В Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев своим указом от 15 октября отменил региональную выплату семьям погибших участников войны. До этого им полагался 1 млн рублей из областного бюджета.



Как сообщал ранее The Insider, российские регионы также сокращают выплаты за заключение контрактов с Минобороны. В сентябре выплаты уменьшили как минимум Мордовия и Иркутская область, в 2026 году их также снижали Свердловская область и Иркутская область, а осенью 2025-го аналогичные решения приняли более десяти субъектов РФ.