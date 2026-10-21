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В Смоленской области на сотни тысяч рублей сократили выплаты семьям погибших на войне. Ранее так поступили как минимум 7 регионов России

The Insider
Информагентство «О чем говорит Смоленск»

Информагентство «О чем говорит Смоленск»

Власти Смоленской области сократили региональные выплаты российским военнослужащим, получившим ранения на войне против Украины. Это следует из постановления № 619 правительства региона, опубликованного на портале правовой информации, обнаружил The Insider. Речь идет об уменьшении компенсаций на сотни тысяч рублей. Кроме того, была уменьшена выплата семьям погибших участников полномасштабного вторжения — с 1 млн рублей до 700 тысяч. В 2026 году как минимум 7 других регионов России значительно снизили компенсации семьям погибших либо вовсе отменили их.

В постановлении правительства Смоленской области, подписанном губернатором Василием Анохиным 16 октября и опубликованном 19 числа, говорится о снижении выплат российским военным за ранения, полученных в ходе войны против Украины. За легкое ранение предусмотрена компенсация в размере 300 тысяч рублей вместо прежних 500 тысяч (снижение на 40%). За тяжелое — 500 тысяч рублей вместо 700 тысяч (снижение почти на 30%). За ранения вне установленного государством перечня увечий теперь будет полагаться компенсация в три раза меньше: 100 тысяч рублей вместо 300 тысяч.

Кроме того, была снижена и региональная выплата семьям погибших на войне против Украины: с 1 млн рублей до 700 тысяч.

Изменения были внесены сразу в два постановления правительства Смоленской области: № 237 от 13 апреля 2022 года, регулирующее выплаты военнослужащим и сотрудникам Росгвардии, и № 168 от 11 апреля 2023 года, предусматривающее компенсации добровольцам и их семьям.

Смоленская область стала как минимум восьмым регионом России, решившим в 2026 году сократить компенсации семьям погибших на войне против Украины.

В феврале власти Ульяновской области снизили региональную выплату семьям погибших с 1 млн рублей до 500 тысяч, а 27 апреля губернатор Алексей Русских подписал указ, уменьшающий подобную компенсацию до 50 тысяч рублей.

В Башкортостане выплаты за гибель военных с 1 января сократили с 1 млн до 500 тысяч рублей, а затем 30 апреля их снизили до 100 тысяч.

В Кемеровской области компенсацию семьям погибших с начала года сократили с 3 млн рублей до 1 млн.

В Омской области с февраля подобные выплаты снизили с 1 млн рублей до 500 тысяч.

В Саратовской области правительство в сентябре решило уменьшить выплаты семьям погибших сразу в 10 раз — с 1 млн до 100 тысяч рублей. Новые правила вступят в силу с 1 ноября 2026 года.

В Оренбургской области правительство вовсе отменило региональные компенсации семьям погибших на войне против Украины после 30 июня 2026 года.

В Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев своим указом от 15 октября отменил региональную выплату семьям погибших участников войны. До этого им полагался 1 млн рублей из областного бюджета.

Как сообщал ранее The Insider, российские регионы также сокращают выплаты за заключение контрактов с Минобороны. В сентябре выплаты уменьшили как минимум Мордовия и Иркутская область, в 2026 году их также снижали Свердловская область и Иркутская область, а осенью 2025-го аналогичные решения приняли более десяти субъектов РФ.

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Публикация:«В Смоленской области на сотни тысяч рублей сократили выплаты семьям погибших на войне. Ранее так поступили как минимум 7 регионов России»

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