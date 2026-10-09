Власти Северной Осетии ввели ежемесячные выплаты по 50 тысяч рублей на каждого ребенка нового контрактника

Правительство Северной Осетии ввело ежемесячное пособие для несовершеннолетних детей тех, кто впервые заключит контракт с Минобороны для участия в войне против Украины. Каждому ребенку будут выплачивать по 50 тысяч рублей на протяжении года, то есть в целом 600 тысяч рублей. Постановление № 360 подписано 30 сентября и действует с 1 октября.

Выплата положена при контракте сроком от года, подписанном с 1 октября по 31 декабря 2026 года. На нее могут претендовать дети мобилизованных и срочников, перешедших на контракт, это могут быть как россияне, так и иностранцы, оформившие его через пункт отбора во Владикавказе. Отдельной строкой в перечне отмечены осужденные, которые на момент подписания контракта отбывали срок.

Деньги будут зачислять на номинальный счет ребенка с того месяца, когда родитель подписал контракт. Если контракт повторный, пособие не назначат. Если военный самовольно оставит часть, выплаты прекратятся, а если обвинение окажется ошибочным, их возобновят с перерасчетом. Прав на другие пособия и льготы эти деньги не уменьшают.

Помимо этого, в республике действует разовая выплата за контракт. В феврале власти установили ее в размере 2,1 млн рублей, а в апреле утвердили отдельную выплату в 3 млн рублей для тех, кто идет служить в войска беспилотных систем.

В сентябре The Insider писал, что российские регионы начали отказываться от многомиллионных выплат за контракт. Так, Мордовия меньше чем через месяц после повышения снизила выплату с 3 млн до 800 тысяч рублей. Иркутская область урезала ее с 2,1 млн до 1,8 млн рублей, сославшись на трудности с исполнением бюджета.