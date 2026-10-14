Правительство РФ собирается увеличить крайний срок выплаты «гробовых» семьям погибших военных с 30 дней до семи месяцев

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который значительно продлевает срок выплаты единовременного пособия и страховки семьям погибших военнослужащих, обнаружил The Insider. Документ внесен 30 сентября вместе с проектом бюджета на 2027–2029 годы. Комитет по бюджету предложил рассмотреть его в первом чтении 29 октября.

Сейчас пособие должны перечислить в течение 30 дней после получения всех документов от заявителей. По законопроекту же его будут платить не позднее чем через 30 дней после окончания шестимесячного срока, который отводится чиновникам на проверку бумаг и обстоятельств по делу. Отсчет его начнется с обращения любого из родственников. Правительство объясняет, что за это время нужно найти всех, кто имеет право на деньги, и разделить выплату поровну. Досрочную выплату проект прямо не запрещает. Такой же порядок вводится для страховки и для семей погибших сотрудников ФСИН, МЧС и таможни. Индексацию пособий и страховых сумм законопроект замораживает до 1 января 2028 года.

Комитет Госдумы по обороне 14 октября рекомендовал принять документ в первом чтении, но в своем заключении предупредил:

«Данная норма требует уточнения, так как ее дословное толкование позволяет исчислять срок не только с даты обращения первого выгодоприобретателя, но и последующих, что может привести к затягиванию выплат».

Комитет также указал, что новые правила не касаются погибших из добровольческих формирований, а сроки выплат за ранения из закона исчезают.

Тем временем регионы сокращают свои выплаты за погибших военнослужащих. Так, в Саратовской области с 1 ноября региональная выплата снизится с 1 млн до 100 тысяч рублей. В Ульяновской области ее еще в мае уменьшили до 50 тысяч, а Хакасия и Забайкальский край в 2025 году отказались от таких выплат совсем.

Согласно проекту бюджета, на оборону в 2027 году власти закладывают 17,1 трлн рублей — на 32% больше, чем в бюджете на 2026 год.