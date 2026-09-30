Второй за неделю регион забрал деньги у приемных семей ради выплат участникам войны

Правительство Архангельской области перераспределило 63,1 млн рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона, на единовременные выплаты участникам войны против Украины и семьям погибших. Соответствующее постановление № 712-пп от 28 сентября обнаружил The Insider.

Согласно документу, объем бюджетных ассигнований Министерству труда, занятости и социального развития области уменьшили на 63 095 035 рублей. Бóльшую часть этой суммы — 40,28 млн рублей — сняли со статьи оплаты труда приемных родителей.

Еще 19,73 млн рублей перераспределили со статей поддержки многодетных семей и семей с тремя и более детьми. Из них 2,14 млн рублей предназначались для социальной поддержки многодетных семей в денежной форме.

Кроме того, 3,08 млн рублей сняли с расходов на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта — в документе эта сумма проходит по статье «услуги по доставке».

Все высвободившиеся 63 095 035 рублей правительство области направило на единовременные выплаты военнослужащим, сотрудникам Росгвардии со специальными званиями полиции, мобилизованным и добровольцам, участвующим в войне против Украины, а также семьям погибших. Сумма увеличения этой статьи до копейки совпадает с объемом сокращения социальных расходов.

Это уже второй подобный случай, обнаруженный The Insider за последнюю неделю: правительство Тульской области перераспределило на выплаты военным 54,2 млн рублей, предусмотренных на социальную поддержку жителей региона. Деньги сняли, в частности, с содержания детей в приемных семьях, ремонта жилья детей-сирот, поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью, выплат усыновителям, государственной помощи малоимущим, а также мер поддержки ветеранов труда.

В Тульской области все высвободившиеся 54,2 млн рублей также направили на «единовременные денежные выплаты отдельным категориям военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, отдельным категориям граждан и членам их семей».