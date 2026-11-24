Минфин России выделил дополнительные средства на страхование грузов и транспорта от военных рисков на оккупированных территориях Украины, в том числе в аннексированном Крыму. В Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) подтвердили «Коммерсанту» выделение бюджетных ассигнований. По оценкам опрошенных газетой экспертов, размер дополнительной субсидии может составить до 10 млрд рублей — в семь с лишним раз больше всего годового финансирования программы в 2025 году. При этом перевозчики жалуются, что месяцами не могут добиться страховых выплат.

РНПК, полностью принадлежащая Банку России, возмещает страховщикам выплаты по военным рискам за счет федеральных средств. Перевозчики приобретают обычные страховые полисы по рыночным тарифам, а страхование от последствий боевых действий включается в договоры без дополнительной платы. В программе участвуют десять страховых компаний, в том числе «Согаз», «Сбербанк Страхование» и «Совкомбанк Страхование».

В октябре программу распространили на Крым и Севастополь, в перечень объектов страхования включили суда, а также жизнь и здоровье водителей. Максимальная сумма возмещения имущественного ущерба составляет 100 млн рублей, по страхованию жизни и здоровья — от 3 млн до 5 млн рублей.

Как следует из опубликованных РНПК условий программы, государство компенсирует в том числе ущерб при вывозе зерновых, зернобобовых и масличных культур с оккупированных территорий Украины. В перечень товаров, перевозки которых государство субсидирует через механизм страхования, входит 101 позиция, включая продовольствие, топливо, стройматериалы, сигареты и медикаменты. Для участия в программе товары из этого перечня должны составлять не менее четверти стоимости перевозимого груза.

Перевозчики месяцами ждут выплат

Минфин между тем отчитался о первых выплатах перевозчикам в рамках страхования от военных рисков и компенсации ущерба. В конце мая ведомство уведомило о продлении страховой программы на 2026 год. Она предусматривала в том числе возмещение ущерба, причиненного с начала года, при условии непрерывного действия базовых страховых полисов и включения в них военных рисков в периоды действия программы.

Ранее перевозчики, которые занимаются доставкой грузов в аннексированный Крым по сухопутному коридору, жаловались на отсутствие страховых выплат. По словам главы транспортной компании «Сокол» Евгения Сокола, перевозчики уже три-четыре месяца не могут получить возмещение за пострадавших водителей, поврежденные автомобили и грузы:

«На данном этапе у нас есть пострадавшие водители, пострадавшая техника, пострадавшие грузы — всё это было застраховано. Никаких выплат, к сожалению, вот уже три-четыре месяца ни мне, ни моим коллегам не поступает».

На фоне атак на транспортную инфраструктуру и повреждения Крымского моста стоимость доставки грузов из Москвы на полуостров выросла в четыре раза — с 250 тысяч до 1 млн рублей за фуру. Перевозчики рекомендуют создать трехмесячные запасы продовольствия на случай перебоев с поставками зимой.

Государственная поддержка перестраховщика растет

Дополнительные бюджетные ассигнования РНПК выделены спустя два с небольшим месяца после того, как Банк России принял решение увеличить капитал компании на 165 млрд рублей на фоне участившихся атак беспилотников на российские предприятия и инфраструктуру.

По итогам первых девяти месяцев года РНПК выплатила 90,6 млрд рублей по договорам перестрахования — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. За тот же период компания собрала 92 млрд рублей страховых премий. На каждые 100 рублей полученных премий пришлось более 98 рублей выплат, без учета прочих расходов компании. В третьем квартале выплаты уже превышали поступления от страховых премий в 1,8 раза.

Рост убытков заставил РНПК ужесточить условия перестрахования российских предприятий. В ноябре коммерческие страховщики начали предлагать полисы от атак беспилотников без участия государственного перестраховщика, однако максимальные суммы возмещения по таким договорам сократились в десятки раз.

В отдельных отраслях стоимость страхования выросла более чем в 100 раз. В частности, годовой полис для центра обработки данных стоимостью 10 млрд рублей теперь может обойтись в 500 млн рублей. Российские страховщики в третьем квартале 2026 года выплатили рекордные 55,9 млрд рублей по договорам страхования имущества юридических лиц — в четыре раза больше, чем годом ранее.